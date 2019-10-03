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«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ» — СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЕРАСЕНЬ»

04.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

1 октября в Международный день пожилых людей в Дзержинском городском Доме культуры свой юбилей отметил вокальный ансамбль «Верасень», который уже 30 лет идет по жизни с доброй, душевной песней и с радостью дарит ее зрителю.

В этот праздничный вечер поздравить юбиляров собрались близкие друзья, коллеги и артисты Дома культуры.

С поздравительным словом на сцене выступил председатель Дзержинского районного Совета депутатов Александр Саракач, заведующая отделом социальной адаптации и реабилитации ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» Елена Вергейчик, а также директор Дома культуры Татьяна Чаган. Юбилярам дарили приятные подарки и теплых слова благодарности, а главной наградой стала почетная грамота за активную концертную деятельность и популяризацию здорового образа жизни.

Действительно ансамбль «Верасень» стал для всех людей почтенного возраста настоящим примером оптимизма и бодрости духа. И хотя за 30-летнюю концертную деятельность многое успело измениться, он все также остается одним из самых востребованных и популярных коллективов Дзержинщины. Ансамбль желанный гость в сельских клубах, на предприятиях, сценических площадках города и района. И конечно, особенно тепло его встречают их одногодки.



В свой юбилей «Верасень» еще раз поднялся на сцену, чтобы поделиться со зрителем теплыми эмоциями и позитивным настроением. Народные песни и эстрадные композиции, веселые частушки и лирические мелодии звучали в этот вечер, заряжая слушателей невероятной энергетикой и добротой. С ответной поздравительной песней в адрес юбиляров выступили народный ансамбль эстрадной песни «Альянс», солистка Вера Досина и детские коллективы «Задоринка» и «Весняночка». А особенно трогательным моментом концерта стало чествование первого руководителя коллектива Анны Михайловской, дочь которой, Тамара Николаевна, присутствовала в зале. В знак признательности и в память о первом руководителе, Тамаре Николаевне вручили цветы.

В завершении праздничного вечера гости отправились в танцевальный зал, чтобы от души поплясать под мелодии своей молодости: вспомнить польку, закружить в вальсе, и познакомится с модным молодежным флэш-мобом. Ведь хорошая компания, доброе слово и душевная песня – такие простые и очень важные вещи, которые сохраняют огонь в сердцах и молодость на года.



 
 
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1 октября в Международный день пожилых людей в Дзержинском городском Доме культуры свой юбилей отметил вокальный ансамбль «Верасень», который...
 
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