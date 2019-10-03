В Ленинском районе г. Бреста награждены победители конкурса «Цветы - родному городу»

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый брестчанин может с гордостью сказать, каким обновленным и красивым стал наш город в год 1000-летего юбилея! Было проведено много мероприятий, в том числе, объявленный администрацией Ленинского района г. Бреста конкурс «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания района.





На торжественном подведении итогов конкурса глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Милошевский поблагодарил присутствующих за активное участие, создание комфортной среды для отдыха посетителей, оригинальное цветочное украшение летних кафе, а это значит – за истинную любовь к родному городу.





Объявляем победителей конкурса «Цветы – родному городу»:

1 место - Кафетерий «Блинная».

2 место - Кофейня «Кофегор».

3 место - Кафе «CAFES LA BRASILENA».

Благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста за создание оригинального цветочного оформления открытой летней площадки были вручены:

кофейне «Сонет»; кафе «Проходной дом»; кафе «Лови Момент»; кафе-бару «Солод»; кофейне «Лаборатория кофе»; кафе «Ташкент»; кафе «Авеню»; бару «LOFT»; кафе «Трактир у озера»; кафе «ВЕСТА»; кафе «Таймс кафе»; гриль-бару «KOROVA»; бару «Дюнер»; кафе «ЧЕМОДАН»; кафе «Пиросмани»; кафе «Наша пицца»; кафе «Апельсин»; кафе «БУФЕТ»; ресторану «Дом Фани Браверман»; кафетерию «Италия»; ресторану КFС (проспект П.М.Машерова, 39); закусочной «УРБАН СУП».

В 2019 году для участия в конкурсе «Цветы – родному городу» было подано 25 фотоматериалов объектов общественного питания (в 2018 году - 17). Участникам конкурса были отданы 2039 голосов (в 2018 году – 1194).

Администрация Ленинского района благодарит Андрея Кухарчика (сайт «Виртуальный Брест») за организацию интернет-голосования, а также телевизионные каналы «Буг-ТВ», «Лагуна», газеты «Брестский вестник», «Вечерний Брест» - за информационную поддержку и Совет развития молодежного предпринимательства Брестской области за помощь в организации конкурса.