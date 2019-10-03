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На форуме регионов Украины и Беларуси показали новинки машиностроения

04.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Украины и Беларуси проходит в эти дни в Житомире. На нем представили достижения машиностроительной отрасли двух стран. Это карьерные самосвалы, тракторы, автобусы, комбайны – всего 75 крупногабаритных экспонатов. 

Этот уже форум второй, первый проходил в Гомеле. Тогда сумма заключенных контрактов составила 140 миллионов долларов. В этот раз ее планируют увеличить до 500 миллионов. Большая часть соглашений связана именно с машиностроительной отраслью. 

«Достигнута договоренность о поставке 10 карьерных самосвалов. Сумма контракта превышает 12 млн долларов. Причем часть машин будет поставлена уже в 4-м квартале этого года, остальные – в начале 2020 года Основное место, где используются наши машины – это Кривой рог и Полтава. Там работает больше 1000 наших карьерных самосвалов. Наша компания удерживает 80% рынка», – сказал генеральный директор завода БелАЗ Петр Пархомчик. 
 
Форум регионов Украины и Беларуси продлится два дня. В его работе примут участие президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Это будет первая личная встреча глав государств.



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Теги: Гомель
 
 
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Это карьерные самосвалы, тракторы, автобусы, комбайны – всего 75 крупногабаритных экспонатов.
 
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