28 сентября Солигорщина отпразднует районные Дожинки и 95-летие района.

Районный праздник тружеников села «Дожинки-2019» и 95-летие Солигорского района пройдут в г. Солигорске в субботу, 28 сентября. Районные «Дожинки» начнутся в 13:00. Во время торжественной части состоится чествование лучших хозяйств и передовиков уборочной кампании. В рамках праздника пройдёт концерт и развлекательная программа, будут подведены итоги смотров-конкурсов на лучшую соломенную фигуру, лучший сноп, лучший каравай и лучшее подворье.

28 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА.



УЛИЦА ЛЕНИНА.



13.00-14.00 — «Дажынкі – 2019» — тематическое шествие.



ГУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ г. СОЛИГОРСКА».



13.00-18.00 — «Салігорскія прысмакі» — выставки-дегустации продукции предприятий перерабатывающей промышленности (ОАО «Беларуськалий», ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», ОАО «Солигорская птицефабрика», филиал «Солигорский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Солигорское районное потребительское общество.



13.00-18.00 — «Прыгажосць майго роднага краю» — флористическая выставка и фотозона от ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района».



14.00-16.00 — «Лепшы дажыначны сноп – 2019» и «Лепшы каравай – 2019» – районные выставки-конкурсы снопов и караваев нового урожая.



16.00-18.00 — «Салігоршчыне — пашана і павага — землякам!» — торжественная церемония чествования с участием Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, государственного ансамбля танца Беларуси и ансамбля «Белорусские песняры».



ПАРК «ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ».



12.00-20.00 — «Салігорская багатуха» — работа торговых площадок, объектов общепита, рыбного ресторанчика «Карпыч» от ОАО «Рыбхоз Красная Слобода».



13.00-18.00 — «Салігоршчына будучыні» — тематическая выставка макетов от ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского района».



13.00-18.00 — «Багаты талентамі край наш Салігорскі» — выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по ткачеству, изготовлению текстильной куклы от ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».



13.00-18.00 — «Шчасце жыць на роднай зямлі» – литературная площадка с книжно-иллюстративной выставкой к 95-летию образования Солигорского района, выставкой «Бібліятэка – героям жніва», игрой-викториной «Моўныя скарбы роднага краю» и фотозоной от ГУК «Солигорская районная центральная библиотека».



13.00-18.00 — «Ад творчасці — да радасці» — выставка рисунков от государственного учреждения образования «Солигорская детская художественная школа искусств».



13.00-18.00 — «Салігоршчына… Імгненні. Гадзіны. Часы» — временная передвижная экспозиция и тематическая фотозона из фондовых коллекций от ГУК «Солигорский краеведческий музей».



13.00-18.00 — «Салігорскі сувенір» — выставка традиционных видов ремёсел с мастер-классами «Россыпы талентаў Салігоршчыны», выставкой «Вясельны трэнд Салігорскага краю» от ГУК «Культурно-досуговый центр Солигорского района».



13.00-18.00 — Районные соревнования по туристическому триатлону.



14.00-16.00 — «З любоўю да зямлі і землякоў» — концертная программа с участием коллективов любительского творчества и индивидуальных исполнителей учреждений культуры и искусства района.



14.00-16.00 — «Добрыя суседзі» — районная выставка-конкурс подворий.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.



12.00-23.00 — «Знак качества» — брендовая выставка фотозон организаций района.



17.00-22.00 — Праздничный концерт с участием коллективов любительского творчества и индивидуальных исполнителей ОАО «Беларуськалий», артистов белорусской эстрады: арт-группы «Багач» ансамбля «Белорусские песняры», группы «NIZKIZ».



21.00 — Праздничный фейерверк.



до 22.00 Дискотека.



28-29 СЕНТЯБРЯ. Вертолетная площадка д. Жабин.



10.00-20.00 — Обзорные полеты и тандемные парашютные прыжки от УСУ «Бобруйский аэроклуб» ДОСААФ на самолетах АН-2 и ВИЛЬГА-35.

