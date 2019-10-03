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28 сентября Солигорщина отпразднует районные Дожинки и 95-летие района.

04.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 сентября 2019 20:48 5544

28 сентября Солигорщина отпразднует районные Дожинки и 95-летие района. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Районный праздник тружеников села «Дожинки-2019» и 95-летие Солигорского района пройдут в г. Солигорске в субботу, 28 сентября. 

Районные «Дожинки» начнутся в 13:00. Во время торжественной части состоится чествование лучших хозяйств и передовиков уборочной кампании. В рамках праздника пройдёт концерт и развлекательная программа, будут подведены итоги смотров-конкурсов на лучшую соломенную фигуру, лучший сноп, лучший каравай и лучшее подворье.

28 сентября Солигорщина отпразднует районные Дожинки и 95-летие района.

28 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА.

УЛИЦА ЛЕНИНА.

13.00-14.00 — «Дажынкі – 2019» — тематическое шествие.

ГУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ г. СОЛИГОРСКА».

13.00-18.00«Салігорскія прысмакі» — выставки-дегустации продукции предприятий перерабатывающей промышленности (ОАО «Беларуськалий», ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», ОАО «Солигорская птицефабрика», филиал «Солигорский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Солигорское районное потребительское общество.

13.00-18.00 — «Прыгажосць майго роднага краю» — флористическая выставка и фотозона от ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района».

14.00-16.00«Лепшы дажыначны сноп – 2019» и «Лепшы каравай – 2019» – районные выставки-конкурсы снопов и караваев нового урожая.

16.00-18.00«Салігоршчыне — пашана і павага — землякам!» — торжественная церемония чествования с участием Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, государственного ансамбля танца Беларуси и ансамбля «Белорусские песняры».

ПАРК «ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ».

12.00-20.00«Салігорская багатуха» — работа торговых площадок, объектов общепита, рыбного ресторанчика «Карпыч» от ОАО «Рыбхоз Красная Слобода».

13.00-18.00«Салігоршчына будучыні» — тематическая выставка макетов от ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского района».

13.00-18.00«Багаты талентамі край наш Салігорскі» — выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по ткачеству, изготовлению текстильной куклы от ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».

13.00-18.00«Шчасце жыць на роднай зямлі» – литературная площадка с книжно-иллюстративной выставкой к 95-летию образования Солигорского района, выставкой «Бібліятэка – героям жніва», игрой-викториной «Моўныя скарбы роднага краю» и фотозоной от ГУК «Солигорская районная центральная библиотека».

13.00-18.00«Ад творчасці — да радасці» — выставка рисунков от государственного учреждения образования «Солигорская детская художественная школа искусств».

13.00-18.00«Салігоршчына… Імгненні. Гадзіны. Часы» — временная передвижная экспозиция и тематическая фотозона из фондовых коллекций от ГУК «Солигорский краеведческий музей».

13.00-18.00«Салігорскі сувенір» — выставка традиционных видов ремёсел с мастер-классами «Россыпы талентаў Салігоршчыны», выставкой «Вясельны трэнд Салігорскага краю» от ГУК «Культурно-досуговый центр Солигорского района».

13.00-18.00 — Районные соревнования по туристическому триатлону.

14.00-16.00«З любоўю да зямлі і землякоў» — концертная программа с участием коллективов любительского творчества и индивидуальных исполнителей учреждений культуры и искусства района.

14.00-16.00«Добрыя суседзі» — районная выставка-конкурс подворий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

12.00-23.00«Знак качества» — брендовая выставка фотозон организаций района.

17.00-22.00 — Праздничный концерт с участием коллективов любительского творчества и индивидуальных исполнителей ОАО «Беларуськалий», артистов белорусской эстрады: арт-группы «Багач» ансамбля «Белорусские песняры», группы «NIZKIZ».

21.00 — Праздничный фейерверк.

до 22.00 Дискотека.

28-29 СЕНТЯБРЯ. Вертолетная площадка д. Жабин.

10.00-20.00 — Обзорные полеты и тандемные парашютные прыжки от УСУ «Бобруйский аэроклуб» ДОСААФ на самолетах АН-2 и ВИЛЬГА-35.

28 сентября Солигорщина отпразднует районные Дожинки и 95-летие района.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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24 сентября 2019 20:48 5544 28 сентября Солигорщина отпразднует районные...
 
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