28 сентября Солигорщина отпразднует районные Дожинки и 95-летие района. АНОНС.
Автор: Эдуард Кидяев.
Районный праздник тружеников села «Дожинки-2019» и 95-летие Солигорского района пройдут в г. Солигорске в субботу, 28 сентября.
Районные «Дожинки» начнутся в 13:00. Во время торжественной части состоится чествование лучших хозяйств и передовиков уборочной кампании. В рамках праздника пройдёт концерт и развлекательная программа, будут подведены итоги смотров-конкурсов на лучшую соломенную фигуру, лучший сноп, лучший каравай и лучшее подворье.
13.00-18.00 — «Салігорскія прысмакі» — выставки-дегустации продукции предприятий перерабатывающей промышленности (ОАО «Беларуськалий», ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», ОАО «Солигорская птицефабрика», филиал «Солигорский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Солигорское районное потребительское общество.
13.00-18.00 — «Прыгажосць майго роднага краю» — флористическая выставка и фотозона от ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района».
14.00-16.00 — «Лепшы дажыначны сноп – 2019» и «Лепшы каравай – 2019» – районные выставки-конкурсы снопов и караваев нового урожая.
16.00-18.00 — «Салігоршчыне — пашана і павага — землякам!» — торжественная церемония чествования с участием Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, государственного ансамбля танца Беларуси и ансамбля «Белорусские песняры».
ПАРК «ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ».
12.00-20.00 — «Салігорская багатуха» — работа торговых площадок, объектов общепита, рыбного ресторанчика «Карпыч» от ОАО «Рыбхоз Красная Слобода».
13.00-18.00 — «Салігоршчына будучыні» — тематическая выставка макетов от ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского района».
13.00-18.00 — «Багаты талентамі край наш Салігорскі» — выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по ткачеству, изготовлению текстильной куклы от ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».
13.00-18.00 — «Шчасце жыць на роднай зямлі» – литературная площадка с книжно-иллюстративной выставкой к 95-летию образования Солигорского района, выставкой «Бібліятэка – героям жніва», игрой-викториной «Моўныя скарбы роднага краю» и фотозоной от ГУК «Солигорская районная центральная библиотека».
13.00-18.00 — «Ад творчасці — да радасці» — выставка рисунков от государственного учреждения образования «Солигорская детская художественная школа искусств».
13.00-18.00 — «Салігоршчына… Імгненні. Гадзіны. Часы» — временная передвижная экспозиция и тематическая фотозона из фондовых коллекций от ГУК «Солигорский краеведческий музей».
13.00-18.00 — «Салігорскі сувенір» — выставка традиционных видов ремёсел с мастер-классами «Россыпы талентаў Салігоршчыны», выставкой «Вясельны трэнд Салігорскага краю» от ГУК «Культурно-досуговый центр Солигорского района».
13.00-18.00 — Районные соревнования по туристическому триатлону.
14.00-16.00 — «З любоўю да зямлі і землякоў» — концертная программа с участием коллективов любительского творчества и индивидуальных исполнителей учреждений культуры и искусства района.
12.00-23.00 — «Знак качества» — брендовая выставка фотозон организаций района.
17.00-22.00 — Праздничный концерт с участием коллективов любительского творчества и индивидуальных исполнителей ОАО «Беларуськалий», артистов белорусской эстрады: арт-группы «Багач» ансамбля «Белорусские песняры», группы «NIZKIZ».
21.00 — Праздничный фейерверк.
до 22.00 Дискотека.
28-29 СЕНТЯБРЯ. Вертолетная площадка д. Жабин.
10.00-20.00 — Обзорные полеты и тандемные парашютные прыжки от УСУ «Бобруйский аэроклуб» ДОСААФ на самолетах АН-2 и ВИЛЬГА-35.