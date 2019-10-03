Осень, это любимое время поэтов и художников, так как яркие краски природы дарят множество прекрасных идей, способствуют раскрытию творческого потенциала. Но как быть тем, кто в это чудесное время года страдает от недостатка энергии и усталости? У таких людей уменьшается продуктивность, портится настроение, снижается иммунитет, и все это может спровоцировать серьезные заболевания.

Согласно статистическим данным, в осенние месяцы у 50-70% людей наблюдаются снижение работоспособности и признаки депрессии. Осенняя усталость иногда возникает, потому что люди ее ждут, представляют, как им будет трудно работать в этот период. Таким образом, они проецируют осеннюю хандру на свое будущее. Не думайте о депрессии, даже, если она появляется каждый год с приходом осени. Но будьте готовы побороть в себе самые первые симптомы этого неприятного состояния с помощью витаминов, рационального питания, спорта и хорошего общения.

С точки зрения медицины, осенняя усталость, или депрессия, это сезонное эмоциональное подавленное состояние. И связано это состояние с нарушением обмена гормонов: серотонина и мелатонина. Нехватка солнечного света и перестройка организма на «зимний» ритм не проходят для организма легко. В это время организм больше подвержен риску респираторными заболеваниями. Снижается иммунитет и общая работоспособность.

По европейской статистике, сезонная депрессия является причиной 20 % всех депрессий. Женщины подвержены этому заболеванию больше, чем мужчины. Наиболее уязвимы сорокалетние дамы.

Признаки осенней усталости

Если вы метеочувствительны, остро реагируете на смену погоды, то к приходу осени стоит готовиться заранее. Осенняя хандра набирает силу постепенно:

настроение становится неустойчивым и может меняться по несколько раз за день;

появляется раздражительность и от этого чаще возникают конфликты и недопонимание ситуации;

возникает желание больше спать и ничего не делать, появляется равнодушие ко всему;

снижается иммунитет и появляется ощущение, что вы заболели;

обостряется аппетит или, наоборот, исчезает интерес к пище;

с трудом хватает сил на весь рабочий день.

Как же помочь себе сохранить энергию и побороть усталость?

Для того чтобы снизить вероятность появления последствий осенней депрессии, необходимо заранее побеспокоиться об укреплении своего иммунитета. Начните больше употреблять фруктов, которые богаты аскорбиновой кислотой.

Займитесь спортом. Умеренная физическая нагрузка благотворно воздействует на нервную и иммунную системы. Во время физической работы увеличивается доставка кислорода к клеткам мозга, что позволяет активизировать мозговую деятельность и повышать работоспособность.

Хобби – лучшее средство от осенней хандры. Для каждого человека важно заниматься любимым делом, но осенью потребность в этом усиливается.

Чтобы снизить риск подвергнуться депрессии или даже изменению вашего настроения, усвойте несколько хороших правил: старайтесь вести здоровый образ жизни;

придерживайтесь правильного питания; откажитесь от вредных привычек; занимайтесь спортом и чаще бывайте на свежем воздухе; занимайтесь любимым делом; не держите в себе накопившиеся эмоции, старайтесь выговориться: друзьям или близким людям; и самое главное, не унывайте и говорите себе: «Все будет хорошо!».

Главное – правильный настрой, не предавайтесь лени и желанию себя пожалеть. Не позволяйте окружающим проявлять к вам жалость. Старайтесь быть счастливым человеком даже в нелегкие периоды вашей жизни.

Ж. АЛЕКСАНДРОВА, валеолог ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».