И снова по многолетней традиции первый день октября собрал смолевичских ветеранов в городском Доме культуры на увлекательное районное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Организаторами его выступили Смолевичский районный Совет ветеранов и соответствующие службы районного исполнительного комитета. Это мероприятие – дань уважения и признательности современников старшему поколению за добросовестный труд, активную жизненную позицию, опыт и мудрость. А самое главное, почтение к возрасту и старости – это взгляд в будущее: как мы к пожилым, так и к нам будут относиться потомки.

Ветераны в Смолевичах любят этот праздник. Потому что он всегда разнообразит привычные пенсионерские будни, даст возможность встретиться с прежними коллегами по работе, со знакомыми, узнать новости, поделиться своими радостями или горестями, вместе вспомнить тех, кто уже не придет на такую встречу никогда.

День пожилых людей напоминает многолюдный семейный праздник с устоявшимися традициями. В малом зале Дома культуры ветераны-огородники разместили выставку “Мой урожай в общий каравай” — огромное разнообразие плодов и овощей, выращенных на дачах и приусадебных участках. И тут же различные маринады и соленья, приготовленные из собственного урожая. Хозяева охотно делились рецептами.

Там же, в зале, гостей совсем по-домашнему встречал богато накрытый праздничный стол со сладостями, печивом, аппетитными закусками, одни были приготовлены руками самих ветеранов, а многое предоставлено местными предприятиями, которые выпускают продукты питания. И до начала официальной части торжества чашка ароматного чая была как нельзя кстати.





В фойе развернулась выставка “В мире фантазии”, где свое творчество представила ветеран труда с деревни Станок-Водица Екатерина Иосифовна Жданович. Двенадцать картин, вышитых крестом, привезла она на праздник пожилых людей, а всего у Екатерины Иосифовны около семидесяти работ. Вышивкой женщина занимается более пятнадцати лет. Этому искусству училась у своей мамы Галины Николаевны Яскевич, которая работала животноводом – заведующей фермой в деревне Старина. Четыре сестры и три племянницы Екатерины Иосифовны каждую свободную минуту проводят за вышивкой, дарят людям красоту.

Открылся праздник пожилых людей Смолевиччины песней-гимном ветеранов на слова и музыку местных авторов, который исполнил также ветеран труда Виктор Николаевич Сергушкин.

Ведущие представили почетных гостей: председателя Смолевичского районного Совета депутатов Марину Михайловну Клюеву, заместителя председателя райисполкома Игоря Ильича Кузнецова, начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Илону Юрьевну Гриневецкую, и.о. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Викторию Анатольевну Колисову.

С приветствием и поздравлениями к ветеранам в зале обратилась Марина Клюева, поблагодарив смолевичан старшего поколения за многолетний труд и отметив их великую заслугу в социально-экономическом развитии района. А также вручила председателю районного Совета ветеранов Анне Ивановне Чечеткиной Благодарственное письмо районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов за многолетнюю активную общественную работу с пожилым населением района.

Со словами поздравления к участникам торжественного собрания обратилась Илона Гриневецкая, а также выразила благодарность Анне Ивановне Чечеткиной и Совету ветеранов за великий вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Ветеранов приветствовали группа учащихся ГУО “Средняя школа №2 г.Смолевичи”, ветеран Вооруженных Сил, военный журналист Георгий Пляц, представители творческих коллективов района, молодежь.

Для награждения участников выставки “Мой урожай в общий каравай” на сцену поднялись Анна Ивановна Чечеткина и ветеран Великой Отечественной войны Петр Егорович Вардомацкий. Грамотами районного Совета ветеранов были отмечены Любовь Сергеевна Филипович, Светлана Константиновна Каленик, Зоя Ивановна Ровенская, Анна Кузьминична Якутенко, Маина Павловна Гуринович, Татьяна Максимовна Цапко, Валентина Александровна Силич, Дипломами районного Совета ветеранов – Екатерина Иосифовна Жданович, Любовь Васильевна Дашук, Людмила Александровна Гивойно, Татьяна Трофимовна Подерячева, Елена Ивановна Козич, Надежда Ивановна Андрушкевич, Надежда Анатольевна Бурая, Наталья Владимировна Лученок и другие.

И еще много теплых слов и пожеланий в адрес старшего поколения звучало со сцены. Днем добра и уважения называли праздник выступающие, желая всем его участникам крепкого здоровья и благополучия.

Э.ПОТАПЧИК.

На фото: моменты праздничного мероприятия в честь Дня пожилых людей в Смолевичах.

Фото А.ВОЛОДЬКО.