СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
1 октября 2019 № 2184 г. Смолевичи
О некоторых вопросах организации и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Смолевичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:
- Определить для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места, за исключением:
пассажирских платформ и посадочных площадок объектов автомобильного и железнодорожного транспорта, расположенных на территории Смолевичского района;
центральной площади города Смолевичи.
- Выделить на территории участков для голосования места для размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по перечню согласно приложению 1.
- Определить помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край смалявiцкi» и на официальном интернет-сайте Смолевичского райисполкома.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Смолевичского райисполкома по курируемому направлению деятельности и начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома.
Председатель М.Г.Загорцев.
Управляющий делами И.А.Кононович.
СОГЛАСОВАНО
Решение Жодинской окружной
избирательной комиссии № 64
по выборам депутата Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
седьмого созыва
30.09.2019 № 14
СОГЛАСОВАНО
Решение Логойской окружной
избирательной комиссии № 75
по выборам депутата Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
седьмого созыва
28.09.2019 № 9
Приложение 1
к решению
Смолевичского районного
исполнительного комитета
1 октября 2019 № 2184
ПЕРЕЧЕНЬ мест для размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
- Информационные стенды организаций, в здании которых размещены участки для голосования.
- Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на территории района.
- Информационные стенды жилищно-эксплуатационных организаций (в том числе информационные стенды, расположенные возле входных групп подъездов жилых домов), общежитий.
- Информационные стенды в зданиях Смолевичского районного исполнительного комитета, сельских исполнительных комитетов.
- Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты.
- Информационные стенды объектов торговли.
- Информационные стенды отделений связи.
- Информационно-рекламные тумбы, стенды, доски объявлений на остановочных пунктах транспорта общего пользования (в том числе железнодорожного).
- Информационные стенды в зданиях иных организаций (по согласованию с руководителем).
Приложение 2
к решению
Смолевичского районного
исполнительного комитета
1 октября 2019 № 2184
ПЕРЕЧЕНЬ помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями
- Зрительные залы учреждений культуры:
Смолевичский городской Дом культуры* (г. Смолевичи, ул. Первомайская, 1);
Смолевичский районный Центр ремесел* (г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, 49);
Заболотский сельский Дом культуры* (аг. Заболотье, ул. Купрейчика, 1);
Сельский Дом культуры пос. Усяж* (пос. Усяж, ул. Промышленная, 14);
Усяжский сельский Дом культуры* (аг. Усяжа, ул. Центральная, 47);
Курковский сельский Дом культуры (аг. Курково, ул. 8-е Марта, 2);
Драчковский сельский Дом культуры* (аг. Драчково, ул. Центральная,10 В);
Петровичский сельский Дом культуры (д.Заречье, ул. Зареченская, 26А);
Зеленоборский сельский Дом культуры* (пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, 7);
Будаговский сельский Дом культуры* (аг. Будагово, ул. Советская, 35/1);
Барсуковский сельский Дом культуры (аг. Барсуки, ул. Центральная, 14Б);
Октябрьский сельский Дом культуры* (пос. Октябрьский, ул. Фабричная, 2);
Жажелковский сельский клуб (д.Жажелка, ул. Садовая, 2А);
Алесинский сельский клуб (аг. Алесино, ул. Школьная, 3);
Кленникский сельский клуб (аг. Кленник, ул. Торговая, 14).
- Актовые залы и залы заседаний иных организаций (по согласованию с руководителем на равных условиях для всех кандидатов).
* – помещения, соответствующие требованиям главы 6 «Безбарьерная среда для жизнедеятельности инвалидов» Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь».