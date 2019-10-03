СМАЛЯВIЦКI РАЁННЫ СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ

ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

1 октября 2019г. № 2183 г. Смолевичи

Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных организационных структур, политических партий и общественных объединений, собраний трудовых коллективов (их структурных подразделений), заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать на территории Смолевичского района 34 участковые избирательные комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее –участковые избирательные комиссии) в количестве и составе:

1.1. по Жодинскому избирательному округу № 64 согласно приложению 1;

1.2. по Логойскому избирательному округу № 75 согласно приложению 2.

Отделу организационно-кадровой работы Смолевичского районного исполнительного комитета (Голод А.В.), обеспечить проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий не позднее 3 октября 2019 г. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского районного исполнительного комитета (Колисова В.А.) разместить настоящее решение на интернет-сайте Смолевичского районного исполнительного комитета. Государственному учреждению «Редакция газеты «Край смалявіцкі» и Программа радиовещания «Смалявічы» (Меркуль М.И.) обнародовать (опубликовать) настоящее решение в семидневный срок. Уполномочить заведующего юридическим сектором Смолевичского районного исполнительного комитета Готовцеву Е.В. представлять в суде интересы Смолевичского районного исполнительного комитета в случае обжалования настоящего решения. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.

Председатель М.Г.Загорцев.

Управляющий делами И.А.Кононович.

Приложение 1

к решению Смолевичского

районного исполнительного комитета

от «1» октября 2019г № 2183

Жодинский избирательный округ № 64

Участковая избирательная комиссия

Зеленоборского участка для голосования № 25

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Зеленоборский сельсовет, г.п. Зелёный Бор, ул. Социалистическая, д. 9, административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, тел. 801775 25621, 801775 25938) в количестве 11 человек в следующем составе:

Бык Надежда Игоревна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Довгиль Светлана Иосифовна — от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Жилинская Ирина Владимировна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Липа Михаил Адольфович — от трудового коллектива цеха формованных изделий открытого акционерного общества «Зеленоборское»

Липа Светлана Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Ляхова Людмила Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Минич Виктория Анатольевна — от граждан путем подачи заявления

Мурашко Тамара Владимировна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Першай Вероника Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Петух Светлана Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления

Силич Анатолий Анатольевич — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Драчковского участка для голосования № 26

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, аг. Драчково, ул. Центральная, д. 19 в, административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 48423) в количестве 11 человек в следующем составе:

Андрейчик Александр Михайлович — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Бачило Екатерина Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Драчковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

Волчек Александр Валерьевич — от Смолевичской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Гулик Тамара Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Ероховец Елена Афанасьевна — от граждан путем подачи заявления

Знак Алексей Викторович — от граждан путем подачи заявления

Молчан Игорь Леонидович — от граждан путем подачи заявления

Пилецкая Лилия Марьяновна — от граждан путем подачи заявления

Сытько Елена Викторовна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Хромченко Надежда Васильевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Янковец Валентина Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Будаговского участка для голосования № 27

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, аг. Будагово, ул. Школьная, д. 1, государственное учреждение образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа», тел. 801775 20009) в количестве 11 человек в следующем составе:

Афанасьева Людмила Ивановна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Бусько Наталья Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Голубь Наталья Леонидовна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Гракович Ирина Нестеровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Котлярова Наталья Сергеевна — от граждан путем подачи заявления

Партыко Сергей Николаевич -от граждан путем подачи заявления

Партыка Тамара Алексеевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»

Розмысло Алина Ивановна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Шагойко Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Шлома Нина Викторовна — от граждан путем подачи заявления

Шматко Иван Янович — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Приборского участка для голосования № 28

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, д.Поддубье, ул. Центральная, д. 69, административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, тел. 801775 99000) в количестве 8 человек в следующем составе:

Барташ Евгений Петрович — от граждан путем подачи заявления

Барташ Наталья Алексеевна — от граждан путем подачи заявления

Васина Марина Васильевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Каменев Петр Васильевич — от граждан путем подачи заявления

Пратько Римма Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Сазонов Олег Игоревич — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Свадковский Николай Михайлович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Ткачева Надежда Ильинична — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия

Барсуковского участка для голосования № 29

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, аг. Барсуки, ул. Центральная, д. 14 а, государственное учреждение образования «Барсуковская средняя школа», тел. 801775 20646, 801775 20850) в количестве 11 человек в следующем составе:

Бабурченкова Татьяна Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Дроб Иван Иванович — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Кича Наталья Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления

Круглик Вера Дмитриевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Кузьминых Валерий Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления

Лазарькова Елена Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Левина Надежда Петровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Маркиянович Ирина Григорьевна — от граждан путем подачи заявления

Меркуленко Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Муравьева Олеся Анатольевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Барсуковская средняя школа»

Федоренко Анатолий Васильевич — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия

Жажелковского участка для голосования № 30

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, д. Жажелка, ул. Садовая, д. 2 а, Жажелковский сельский клуб, тел. 801776 22358) в количестве 8 человек в следующем составе:

Бродская Валентина Ефимовна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Жданович Нина Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления

Ивашкевич Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Козлова Алла Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Козловская Нина Чеславовна -от граждан путем подачи заявления

Лашук Зинаида Павловна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Липневич Людмила Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Юркевич Сергей Иосифович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Участковая избирательная комиссия Алесинского участка для голосования № 31

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14 а, государственное учреждение образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», тел. 801776 41320) в количестве 11 человек в следующем составе:

Вороненко Фаина Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Карась Нина Аркадьевна — от граждан путем подачи заявления

Кирилович Павел Петрович — от граждан путем подачи заявления

Кресик Марина Александровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Левданская Алла Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Молчанов Андрей Иванович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Пономаренко Андрей Николаевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Салодкая Наталья Станиславовна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Смык Мария Фёдоровна — от граждан путем подачи заявления

Тумар Елена Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара»

Чецкая Мария Васильевна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия Курганского участка для голосования № 32

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, д. Курганье, ул. Центральная, д. 8, административное здание Курганского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 24291) в количестве 7 человек в следующем составе:

Вергейчик Галина Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Михейчик Людмила Викторовна — от граждан путем подачи заявления

Михоленко Оксана Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Могильницкая Ирина Васильевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Тяглик Антонина Михайловна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Хващевский Геннадий Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Шидловская Елена Арсеньевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Участковая избирательная комиссия Кленникского участка для голосования № 33

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, аг. Кленник, ул. Центральная, д. 26, государственное учреждение образования «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа», тел. 801776 42029, 801776 42237) в количестве 7 человек в следующем составе:

Артимович Сергей Адамович — от граждан путем подачи заявления

Левашкевич Татьяна Григорьевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Леонова Наталья Васильевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Кленникская общеобразовательная школа – детский сад»

Леончик Светлана Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Минич Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Минич Нина Ивановна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Михейчик Маргарита Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Участковая избирательная комиссия Пекалинского участка для голосования № 34

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пекалинский сельсовет, д. Пекалин, ул. Ленина, д. 34, административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 61634, 801776 61617) в количестве 10 человек в следующем составе:

Апацкая Жанна Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Боровская Галина Васильевна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Грибок Зинаида Юльяновна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Гришан Валентина Антоновна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Дутенко Эдуард Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Калеко Лариса Петровна — от граждан путем подачи заявления

Косачев Андрей Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Луговская Елена Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Мармузевич Валентина Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Рудник Анна Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия Воротовского участка для голосования № 35

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пекалинский сельсовет, аг. Слобода, ул. Центральная, д. 24, государственное учреждение образования «Воротовская средняя школа», тел. 801776 62642, 801776 62641) в количестве 12 человек в следующем составе:

Дальчанина Татьяна Викторовна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Зайко Валерий Александрович — от граждан путем подачи заявления

Зайко Мария Генриховна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Колтович Татьяна Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления

Минич Анатолий Валентинович — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Минко Игорь Сергеевич — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Радионова Елена Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Сидорова Ольга Николаевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Федотова Наталья Жумабаевна — от граждан путем подачи заявления

Федотова Ольга Петровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Воротовская средняя школа»

Чистый Сергей Владимирович — от граждан путем подачи заявления

Лютаревич Алеся Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия Петровичского участка для голосования № 36

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, д. Заречье, ул. Зареченская, д. 26 а, Петровичский сельский Дом культуры, тел. 801776 49610) в количестве 13 человек в следующем составе:

Драздовская Ирина Владиславовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Куликова Светлана Алексеевна — от граждан путем подачи заявления

Лукашонок Нина Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Малаховская Валентина Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Малаховская Светлана Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Михновец Валентина Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Протько Елена Юрьевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Протько Наталья Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Раковская Татьяна Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Семижон Валентина Михайловна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Тихонович Татьяна Ивановна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Филипович Таиса Николаевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Щурко Елена Викторовна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия Волмянского участка для голосования № 37

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, д. Волма, ул. Петровичская, д. 5 а, административное здание Волмянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», тел. 801776 22657) в количестве 7 человек в следующем составе:

Бакунович Людмила Яковлевна — от граждан путем подачи заявления

Герасимчик Валентина Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Гордиевич Наталья Васильевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Зеленкевич Людмила Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Лукьянец Татьяна Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Холодинская Ольга Рафаиловна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Холодинская Светлана Иосифовна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия Октябрьского участка для голосования № 38

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 2, Октябрьский сельский Дом культуры, тел. 801776 37294, 801776 37268) в количестве 11 человек в следующем составе:

Геращенко Алексей Константинович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Гришковец Оксана Александровна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Ераховец Татьяна Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Климович Елена Олеговна — от граждан путем подачи заявления

Корсак Жанна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Линчик Сергей Михайлович — от граждан путем подачи заявления

Нехайчик Александр Евгеньевич — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Попкович Юлия Казимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Садовских Наталья Григорьевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Суббот Нина Адамовна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Филипеня Марина Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия Зареченского участка для голосования № 39

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, д. Заречье, ул. Центральная, д. 23, государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», тел. 801776 66465) в количестве 11 человек в следующем составе:

Головнина Оксана Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Казак Ольга Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Капинус Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Кошель Марина Евгеньевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Лабецкий Сергей Григорьевич — от граждан путем подачи заявления

Лодысева Галина Афанасьевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Нехайчик Юрий Валерьевич — от граждан путем подачи заявления

Паныш Юрий Владимирович — от граждан путем подачи заявления

Силич Олег Иванович — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Силич Юрий Михайлович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Шепелева Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия Краснознаменского участка для голосования № 40

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 17, государственное учреждение образования «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа», тел. 801776 20296) в количестве 8 человек в следующем составе:

Адащик Александр Васильевич — от граждан путем подачи заявления

Бабундина Марина Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Баровик Елена Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Гапанович Валентина Ивановна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Грицук Татьяна Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Котова Елена Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Романенок Тамара Иосифовна — от граждан путем подачи заявления

Тумель Ирина Станиславовна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Приложение 1

к решению Смолевичского

районного исполнительного комитета

от « 1 » октября 2019г № 2183

Логойский избирательный округ № 75

Участковая избирательная комиссия

Школьного участка для голосования № 48

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 11, государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», тел. 801776 60936) в количестве 12 человек в следующем составе:

Драница Людмила Владимировна — от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Злобич Надежда Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Кудин Игорь Владимирович — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Лобач Анастасия Юрьевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Новицкая Елена Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Панченко Светлана Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Смолевичи»

Руцевич Наталья Викторовна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Станкевич Сергей Ефстафьевич — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Смолевичская районная гимназия»

Солодкая Людмила Анатольевна — от граждан путем подачи заявления

Хоченкова Тамара Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления

Шавлинская Оксана Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Юша Светлана Павловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Участковая избирательная комиссия

Советского участка для голосования № 49

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 39, государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», тел. 801776-28467, 801776- 25699) в количестве 9 человек в следующем составе:

Букатич Александр Степанович — от граждан путем подачи заявления

Бальникова Ольга Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Драздовский Михаил Евгеньевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»

Малаховская Инна Леонидовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Пашик Снежана Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи»

Пашик Александр Петрович — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Федорович Ирина Александровна — от граждан путем подачи заявления

Хинн Виктор Викторович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Шумская Татьяна Николаевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Участковая избирательная комиссия

Смолевичского участка для голосования № 50

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119, административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета, тел. 801776 27035) в количестве 11 человек в следующем составе:

Власевич Татьяна Павловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Смолевичский центр коррекционно-развивающего обучения»

Гольмакова Светлана Сергеевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Геращенко Евгения Викторовна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Денисевич Наталья Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Козловская Татьяна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Карпович Валентина Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Мартынчик Виктория Евгеньевна — от трудового коллектива управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета

Рубаник Дмитрий Викторович — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Сасковец Алла Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Цурикова Ирина Анатольевна — от трудового коллектива государственного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района»

Чистая Анна Евгеньевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Участковая избирательная комиссия

Социалистического участка для голосования № 51

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29, учреждение образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей», тел. 8 017 7626828) в количестве 11 человек в следующем составе:

Дунец Елена Чеславовна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Васильева Светлана Владимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Гуменникова Ирина Александровна — от граждан путем подачи заявления

Иванец Людмила Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Кардаш Виталий Викторович — от граждан путем подачи заявления

Кирбай Александр Александрович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Левко Инна Владимировна — от Смолевичской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Михович Виктор Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Мастибродская Людмила Васильевна — от трудового коллектива учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей»

Орлов Владимир Иванович — от граждан путем подачи заявления

Сергеюк Василий Филиппович — от первичной профсоюзной организации учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия

Первомайского участка для голосования № 52

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 72 а, административное здание государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», тел. 8 017 76 50 428) в количестве 10 человек в следующем составе:

Гребнева Светлана Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Залевская Александра Николаевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Забавнюк Надежда Александровна — от граждан путем подачи заявления

Кирильчик Вера Александровна — от граждан путем подачи заявления

Кошкина Анна Юрьевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Кушнер Елена Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Купрейчик Ирина Георгиевна — от граждан путем подачи заявления

Тамилина Оксана Игоревна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Харламов Денис Владимирович — от граждан путем подачи заявления

Чубок Ирина Михайловна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия

Коммунистического участка для голосования № 53

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6, административное здание открытого акционерного общества «ПМК-72», тел. 801776 37503) в количестве 10 человек в следующем составе:

Бардадынов Александр Алексеевич — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Губаржевская Наталья Семеновна — от граждан путем подачи заявления

Лапиков Андрей Александрович — от граждан путем подачи заявления

Максимович Илья Михайлович — от граждан путем подачи заявления

Молчанова Лидия Борисовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Максимович Елена Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Сокол Наталья Васильевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Скляренко Андрей Анатольевич — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Сырисько Ирина Григорьевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Участковая избирательная комиссия

Рассветовского участка для голосования № 54

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11, административное здание Смолевичского бюро Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 801776 55419) в количестве 9 человек в следующем составе:

Богданов Руслан Валерьевич — от граждан путем подачи заявления

Верховодка Анастасия Евгеньевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Головаченко Ирина Казимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Зинкович Павел Григорьевич — от граждан путем подачи заявления

Копач Светлана Федоровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Кудин Анна Юрьевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Капсис Ирина Александровна — от трудового коллектива Смолевичского бюро Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Лашук Александра Дмитриевна — от граждан путем подачи заявления

Пиляк Оксана Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Участковая избирательная комиссия

Орджоникидзевского участка для голосования № 55

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49, Смолевичский районный центр ремесел, тел. 801776 28314) в количестве 17 человек в следующем составе:

Безручко Таиса Александровна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Ветченко Татьяна Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Смолевичи»

Глушанина Марина Петровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Детский сад № 3 г. Смолевичи»

Демьянович Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Иванович Андрей Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Иванович Ирина Аркадьевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Лагун Елена Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Михейчик Алла Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Масловская Наталья Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Снопкова Светлана Петровна — от граждан путем подачи заявления

Степанова Светлана Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Сивчик Наталья Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Тальчук Наталья Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Титок Лариса Леонидовна — от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Харламова Галина Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Шершень Владислав Борисович — от граждан путем подачи заявления

Шершень Ольга Николаевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Участковая избирательная комиссия

Больничного участка для голосования № 56

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 101, помещение учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница», тел. 8 01776 26841) в количестве 7 человек в следующем составе:

Артишевская Валентина Самуиловна — от Смолевичской районной организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Калесникова Наталья Ивановна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Лихтарович Дмитрий Игоревич — от трудового структурного подразделения отделения скорой (неотложной) медицинской помощи учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»

Мысливчик Александр Георгиевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Реутская Алла Леонидовна — от трудового коллектива структурного подразделения административно-управленческого персонала учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»

Сержант Галина Эдмундовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Филипович Наталья Владимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Цвилик Александр Владимирович — от трудового коллектива структурного подразделения хозяйственной службы учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»

Участковая избирательная комиссия

Заболотского участка для голосования № 57

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Заболотский сельсовет, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д. 1а, Заболотский сельский Дом культуры, тел. 801776 43725) в количестве 11 человек в следующем составе:

Блещик Людмила Александровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Заболотская средняя школа»

Гончар Аркадий Павлович — от граждан путем подачи заявления

Дашук Юрий Валерьевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Дашук Наталья Викторовна — от граждан путем подачи заявления

Домбровская Елена Алексеевна — от граждан путем подачи заявления

Кот Юрий Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Мазилина Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Медведева Светлана Георгиевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Михеенко Валерий Викторович — от граждан путем подачи заявления

Печенькова Надежда Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Сабелло Кристина Игоревна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Участковая избирательная комиссия

Орешниковского участка для голосования № 58

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Заболотский сельсовет, д. Орешники, ул. Центральная, д. 20 а, здание Орешниковского сельского Дома культуры, тел. 801776 63492) в количестве 10 человек в следующем составе:

Беца Анна Анатольевна — от граждан путем подачи заявления

Братченя Зоя Васильевна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Голод Вера Николаевна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Козловская Раиса Константиновна — от граждан путем подачи заявления

Козловский Георгий Григорьевич — от граждан путем подачи заявления

Лущик Сергей Васильевич — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Михейчик Евгений Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Островский Виталий Анатольевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Орловская Ирина Леонидовна — от трудового коллектива управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета

Фокин Михаил Михайлович — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Озерицко-Слободского участка для голосования № 59

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Машерова, д. 7, государственное учреждение образования «Озерицкослободская средняя школа», тел. 801776 29781) в количестве 13 человек в следующем составе:

Бакунович Наталья Павловна — от граждан путем подачи заявления

Балабков Виктор Михайлович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Бурков Николай Александрович — от граждан путем подачи заявления

Василенок Тамара Сергеевна — от Смолевичской районной организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Василенок Лариса Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Душкина Светлана Анатольевна — от граждан путем подачи заявления

Игнатович Юлия Борисовна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Кулинкович Владимир Михайлович — от граждан путем подачи заявления

Кудин Мария Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Лобан Зинаида Антоновна — от граждан путем подачи заявления

Степутенко Валентина Петровна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Славинский Николай Викторович — от граждан путем подачи заявления

Фурсевич Татьяна Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Озерицкослободская средняя школа»

Участковая избирательная комиссия

Гагаринского участка для голосования № 60

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д. 27, административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 68029) в количестве 9 человек в следующем составе:

Городецкая Елена Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Слободской детский сад»

Городецкая Наталья Николаевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Дюсова Елена Анатольевна — от граждан путем подачи заявления

Кулинкович Вячеслав Васильевич — от граждан путем подачи заявления

Кулинкович Ирина Борисовна — от граждан путем подачи заявления

Нехайчик Светлана Леонидовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Кулинкович Ксения Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Соколинский Виктор Адольфович — от граждан путем подачи заявления

Шабан Наталья Александровна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия

Прилепского участка для голосования № 61

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, д. Прилепы, ул. Школьная, д. 73 а, государственное учреждение образования «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» (здание детского сада д. Прилепы), тел. 801776 41168, 801776 20646, 801776 20850) в количестве 9 человек в следующем составе:

Борисова Елена Николаевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Василевская Алла Евгеньевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста

Гринкевич Валентина Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Дедович Светлана Иосифовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Козлюк Светлана Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Мацапура Игорь Михайлович — от граждан путем подачи заявления

Новицкая Зинаида Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Трощенко Дмитрий Владимирович — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Товстик Наталья Петровна — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Руднянского участка для голосования № 62

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, аг. Усяжа, ул. Центральная, д. 46, Усяжский сельский Дом культуры, тел. 801776 64417) в количестве 11 человек в следующем составе:

Ботяновская Жанна Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Василевская Зинаида Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Крупеньчик Регина Мечиславовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Костеневич Татьяна Владимировна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ясли-сад аг. Усяжа Смолевичского района»

Львова Наталья Федоровна — от граждан путем подачи заявления

Лихтарович Анастасия Игоревна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Мурашко Владимир Михайлович — от граждан путем подачи заявления

Разумова Светлана Александровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Скавинский Сергей Владимирович — от Смолевичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки

Шашко Галина Викторовна — от граждан путем подачи заявления

Шиманович Максим Викторович — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Усяжского участка для голосования № 63

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, пос. Усяж, ул. Промышленная, д. 14, сельский Дом культуры пос. Усяж, тел. 801776 67346) в количестве 9 человек в следующем составе:

Балванович Мария Анатольевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Гуд Александр Сергеевич — от граждан путем подачи заявления

Косарева Вера Викторовна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Ковалевская Ульяна Феликсовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Масловская Ольга Александровна — от граждан путем подачи заявления

Мурашко Людмила Андреевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Усяжская средняя школа»

Масловский Евгений Викторович — от граждан путем подачи заявления

Сташкевич Наталья Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Сивко Сергей Михайлович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Участковая избирательная комиссия

Курковского участка для голосования № 64

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собранияРеспублики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, аг. Курково, ул. 8 Марта, д. 2, Курковский сельский Дом культуры, тел. 8 017 76 67346) в количестве 11 человек в следующем составе:

Бешейко Марта Викторовна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Воробьев Андрей Владимирович — от граждан путем подачи заявления

Гивойно Людмила Александровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Глушина Надежда Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Заяц Елена Сергеевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

Кищук Вероника Николаевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Козлова Татьяна Сергеевна — от граждан путем подачи заявления

Цыбулько Виктор Иванович — от граждан путем подачи заявления

Щурок Зоя Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Шумская Татьяна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления

Шиманович Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия

Юрьевского участка для голосования № 65

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, административное здание Юрьевского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», д. Мглё, ул. Молодежная, д. 1 а, тел. 8 01776 23068) в количестве 11 человек в следующем составе:

Барковская Марина Валентиновна — от граждан путем подачи заявления

Богданович Владимир Дмитриевич — от граждан путем подачи заявления

Богданович Ольга Викторовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Донденко Наталья Валерьевна — от граждан путем подачи заявления

Зарембо Зоя Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Иконникова Галина Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Мыкал Сергей Константинович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Можейко Наталья Петровна — от граждан путем подачи заявления

Петрович Тамара Дмитриевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Ханюков Сергей Васильевич — от граждан путем подачи заявления

Шкороденок Елена Вячеславовна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.