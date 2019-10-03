СМАЛЯВIЦКI РАЁННЫ СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
1 октября 2019г. № 2183 г. Смолевичи
Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных организационных структур, политических партий и общественных объединений, собраний трудовых коллективов (их структурных подразделений), заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Образовать на территории Смолевичского района 34 участковые избирательные комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее –участковые избирательные комиссии) в количестве и составе:
1.1. по Жодинскому избирательному округу № 64 согласно приложению 1;
1.2. по Логойскому избирательному округу № 75 согласно приложению 2.
- Отделу организационно-кадровой работы Смолевичского районного исполнительного комитета (Голод А.В.), обеспечить проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий не позднее 3 октября 2019 г.
- Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского районного исполнительного комитета (Колисова В.А.) разместить настоящее решение на интернет-сайте Смолевичского районного исполнительного комитета.
- Государственному учреждению «Редакция газеты «Край смалявіцкі» и Программа радиовещания «Смалявічы» (Меркуль М.И.) обнародовать (опубликовать) настоящее решение в семидневный срок.
- Уполномочить заведующего юридическим сектором Смолевичского районного исполнительного комитета Готовцеву Е.В. представлять в суде интересы Смолевичского районного исполнительного комитета в случае обжалования настоящего решения.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.
Председатель М.Г.Загорцев.
Управляющий делами И.А.Кононович.
Приложение 1
к решению Смолевичского
районного исполнительного комитета
от «1» октября 2019г № 2183
Жодинский избирательный округ № 64
Участковая избирательная комиссия
Зеленоборского участка для голосования № 25
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Зеленоборский сельсовет, г.п. Зелёный Бор, ул. Социалистическая, д. 9, административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, тел. 801775 25621, 801775 25938) в количестве 11 человек в следующем составе:
Бык Надежда Игоревна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Довгиль Светлана Иосифовна — от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси
Жилинская Ирина Владимировна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Липа Михаил Адольфович — от трудового коллектива цеха формованных изделий открытого акционерного общества «Зеленоборское»
Липа Светлана Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Ляхова Людмила Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Минич Виктория Анатольевна — от граждан путем подачи заявления
Мурашко Тамара Владимировна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Першай Вероника Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Петух Светлана Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления
Силич Анатолий Анатольевич — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Драчковского участка для голосования № 26
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, аг. Драчково, ул. Центральная, д. 19 в, административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 48423) в количестве 11 человек в следующем составе:
Андрейчик Александр Михайлович — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Бачило Екатерина Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Драчковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Волчек Александр Валерьевич — от Смолевичской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Гулик Тамара Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Ероховец Елена Афанасьевна — от граждан путем подачи заявления
Знак Алексей Викторович — от граждан путем подачи заявления
Молчан Игорь Леонидович — от граждан путем подачи заявления
Пилецкая Лилия Марьяновна — от граждан путем подачи заявления
Сытько Елена Викторовна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Хромченко Надежда Васильевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Янковец Валентина Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Будаговского участка для голосования № 27
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, аг. Будагово, ул. Школьная, д. 1, государственное учреждение образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа», тел. 801775 20009) в количестве 11 человек в следующем составе:
Афанасьева Людмила Ивановна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Бусько Наталья Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Голубь Наталья Леонидовна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Гракович Ирина Нестеровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Котлярова Наталья Сергеевна — от граждан путем подачи заявления
Партыко Сергей Николаевич -от граждан путем подачи заявления
Партыка Тамара Алексеевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»
Розмысло Алина Ивановна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Шагойко Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Шлома Нина Викторовна — от граждан путем подачи заявления
Шматко Иван Янович — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Приборского участка для голосования № 28
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, д.Поддубье, ул. Центральная, д. 69, административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, тел. 801775 99000) в количестве 8 человек в следующем составе:
Барташ Евгений Петрович — от граждан путем подачи заявления
Барташ Наталья Алексеевна — от граждан путем подачи заявления
Васина Марина Васильевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Каменев Петр Васильевич — от граждан путем подачи заявления
Пратько Римма Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Сазонов Олег Игоревич — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Свадковский Николай Михайлович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Ткачева Надежда Ильинична — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Участковая избирательная комиссия
Барсуковского участка для голосования № 29
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, аг. Барсуки, ул. Центральная, д. 14 а, государственное учреждение образования «Барсуковская средняя школа», тел. 801775 20646, 801775 20850) в количестве 11 человек в следующем составе:
Бабурченкова Татьяна Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Дроб Иван Иванович — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Кича Наталья Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления
Круглик Вера Дмитриевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Кузьминых Валерий Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления
Лазарькова Елена Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Левина Надежда Петровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Маркиянович Ирина Григорьевна — от граждан путем подачи заявления
Меркуленко Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Муравьева Олеся Анатольевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Барсуковская средняя школа»
Федоренко Анатолий Васильевич — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Участковая избирательная комиссия
Жажелковского участка для голосования № 30
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, д. Жажелка, ул. Садовая, д. 2 а, Жажелковский сельский клуб, тел. 801776 22358) в количестве 8 человек в следующем составе:
Бродская Валентина Ефимовна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Жданович Нина Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления
Ивашкевич Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Козлова Алла Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Козловская Нина Чеславовна -от граждан путем подачи заявления
Лашук Зинаида Павловна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Липневич Людмила Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Юркевич Сергей Иосифович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Участковая избирательная комиссия Алесинского участка для голосования № 31
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14 а, государственное учреждение образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», тел. 801776 41320) в количестве 11 человек в следующем составе:
Вороненко Фаина Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Карась Нина Аркадьевна — от граждан путем подачи заявления
Кирилович Павел Петрович — от граждан путем подачи заявления
Кресик Марина Александровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Левданская Алла Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Молчанов Андрей Иванович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Пономаренко Андрей Николаевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Салодкая Наталья Станиславовна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Смык Мария Фёдоровна — от граждан путем подачи заявления
Тумар Елена Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара»
Чецкая Мария Васильевна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Участковая избирательная комиссия Курганского участка для голосования № 32
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, д. Курганье, ул. Центральная, д. 8, административное здание Курганского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 24291) в количестве 7 человек в следующем составе:
Вергейчик Галина Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Михейчик Людмила Викторовна — от граждан путем подачи заявления
Михоленко Оксана Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Могильницкая Ирина Васильевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Тяглик Антонина Михайловна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Хващевский Геннадий Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Шидловская Елена Арсеньевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Участковая избирательная комиссия Кленникского участка для голосования № 33
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, аг. Кленник, ул. Центральная, д. 26, государственное учреждение образования «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа», тел. 801776 42029, 801776 42237) в количестве 7 человек в следующем составе:
Артимович Сергей Адамович — от граждан путем подачи заявления
Левашкевич Татьяна Григорьевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Леонова Наталья Васильевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Кленникская общеобразовательная школа – детский сад»
Леончик Светлана Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Минич Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Минич Нина Ивановна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Михейчик Маргарита Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Участковая избирательная комиссия Пекалинского участка для голосования № 34
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пекалинский сельсовет, д. Пекалин, ул. Ленина, д. 34, административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 61634, 801776 61617) в количестве 10 человек в следующем составе:
Апацкая Жанна Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Боровская Галина Васильевна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Грибок Зинаида Юльяновна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма
Гришан Валентина Антоновна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Дутенко Эдуард Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Калеко Лариса Петровна — от граждан путем подачи заявления
Косачев Андрей Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Луговская Елена Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Мармузевич Валентина Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Рудник Анна Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия Воротовского участка для голосования № 35
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пекалинский сельсовет, аг. Слобода, ул. Центральная, д. 24, государственное учреждение образования «Воротовская средняя школа», тел. 801776 62642, 801776 62641) в количестве 12 человек в следующем составе:
Дальчанина Татьяна Викторовна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Зайко Валерий Александрович — от граждан путем подачи заявления
Зайко Мария Генриховна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Колтович Татьяна Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления
Минич Анатолий Валентинович — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Минко Игорь Сергеевич — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Радионова Елена Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Сидорова Ольга Николаевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Федотова Наталья Жумабаевна — от граждан путем подачи заявления
Федотова Ольга Петровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Воротовская средняя школа»
Чистый Сергей Владимирович — от граждан путем подачи заявления
Лютаревич Алеся Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия Петровичского участка для голосования № 36
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, д. Заречье, ул. Зареченская, д. 26 а, Петровичский сельский Дом культуры, тел. 801776 49610) в количестве 13 человек в следующем составе:
Драздовская Ирина Владиславовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Куликова Светлана Алексеевна — от граждан путем подачи заявления
Лукашонок Нина Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Малаховская Валентина Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Малаховская Светлана Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Михновец Валентина Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Протько Елена Юрьевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Протько Наталья Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Раковская Татьяна Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Семижон Валентина Михайловна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Тихонович Татьяна Ивановна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма
Филипович Таиса Николаевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Щурко Елена Викторовна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия Волмянского участка для голосования № 37
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, д. Волма, ул. Петровичская, д. 5 а, административное здание Волмянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», тел. 801776 22657) в количестве 7 человек в следующем составе:
Бакунович Людмила Яковлевна — от граждан путем подачи заявления
Герасимчик Валентина Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Гордиевич Наталья Васильевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Зеленкевич Людмила Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Лукьянец Татьяна Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Холодинская Ольга Рафаиловна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Холодинская Светлана Иосифовна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Участковая избирательная комиссия Октябрьского участка для голосования № 38
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 2, Октябрьский сельский Дом культуры, тел. 801776 37294, 801776 37268) в количестве 11 человек в следующем составе:
Геращенко Алексей Константинович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Гришковец Оксана Александровна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Ераховец Татьяна Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Климович Елена Олеговна — от граждан путем подачи заявления
Корсак Жанна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Линчик Сергей Михайлович — от граждан путем подачи заявления
Нехайчик Александр Евгеньевич — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Попкович Юлия Казимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Садовских Наталья Григорьевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Суббот Нина Адамовна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Филипеня Марина Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия Зареченского участка для голосования № 39
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, д. Заречье, ул. Центральная, д. 23, государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», тел. 801776 66465) в количестве 11 человек в следующем составе:
Головнина Оксана Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Казак Ольга Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Капинус Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Кошель Марина Евгеньевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Лабецкий Сергей Григорьевич — от граждан путем подачи заявления
Лодысева Галина Афанасьевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Нехайчик Юрий Валерьевич — от граждан путем подачи заявления
Паныш Юрий Владимирович — от граждан путем подачи заявления
Силич Олег Иванович — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Силич Юрий Михайлович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Шепелева Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия Краснознаменского участка для голосования № 40
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 17, государственное учреждение образования «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа», тел. 801776 20296) в количестве 8 человек в следующем составе:
Адащик Александр Васильевич — от граждан путем подачи заявления
Бабундина Марина Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Баровик Елена Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Гапанович Валентина Ивановна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Грицук Татьяна Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Котова Елена Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Романенок Тамара Иосифовна — от граждан путем подачи заявления
Тумель Ирина Станиславовна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Приложение 1
к решению Смолевичского
районного исполнительного комитета
от « 1 » октября 2019г № 2183
Логойский избирательный округ № 75
Участковая избирательная комиссия
Школьного участка для голосования № 48
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 11, государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», тел. 801776 60936) в количестве 12 человек в следующем составе:
Драница Людмила Владимировна — от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси
Злобич Надежда Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Кудин Игорь Владимирович — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Лобач Анастасия Юрьевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Новицкая Елена Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Панченко Светлана Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Смолевичи»
Руцевич Наталья Викторовна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Станкевич Сергей Ефстафьевич — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Смолевичская районная гимназия»
Солодкая Людмила Анатольевна — от граждан путем подачи заявления
Хоченкова Тамара Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления
Шавлинская Оксана Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Юша Светлана Павловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Участковая избирательная комиссия
Советского участка для голосования № 49
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 39, государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», тел. 801776-28467, 801776- 25699) в количестве 9 человек в следующем составе:
Букатич Александр Степанович — от граждан путем подачи заявления
Бальникова Ольга Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Драздовский Михаил Евгеньевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
Малаховская Инна Леонидовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Пашик Снежана Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи»
Пашик Александр Петрович — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Федорович Ирина Александровна — от граждан путем подачи заявления
Хинн Виктор Викторович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Шумская Татьяна Николаевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Участковая избирательная комиссия
Смолевичского участка для голосования № 50
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119, административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета, тел. 801776 27035) в количестве 11 человек в следующем составе:
Власевич Татьяна Павловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Смолевичский центр коррекционно-развивающего обучения»
Гольмакова Светлана Сергеевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Геращенко Евгения Викторовна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Денисевич Наталья Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Козловская Татьяна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Карпович Валентина Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Мартынчик Виктория Евгеньевна — от трудового коллектива управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета
Рубаник Дмитрий Викторович — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Сасковец Алла Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Цурикова Ирина Анатольевна — от трудового коллектива государственного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района»
Чистая Анна Евгеньевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Участковая избирательная комиссия
Социалистического участка для голосования № 51
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29, учреждение образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей», тел. 8 017 7626828) в количестве 11 человек в следующем составе:
Дунец Елена Чеславовна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Васильева Светлана Владимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Гуменникова Ирина Александровна — от граждан путем подачи заявления
Иванец Людмила Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Кардаш Виталий Викторович — от граждан путем подачи заявления
Кирбай Александр Александрович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Левко Инна Владимировна — от Смолевичской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Михович Виктор Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Мастибродская Людмила Васильевна — от трудового коллектива учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей»
Орлов Владимир Иванович — от граждан путем подачи заявления
Сергеюк Василий Филиппович — от первичной профсоюзной организации учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Участковая избирательная комиссия
Первомайского участка для голосования № 52
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 72 а, административное здание государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», тел. 8 017 76 50 428) в количестве 10 человек в следующем составе:
Гребнева Светлана Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Залевская Александра Николаевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Забавнюк Надежда Александровна — от граждан путем подачи заявления
Кирильчик Вера Александровна — от граждан путем подачи заявления
Кошкина Анна Юрьевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Кушнер Елена Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Купрейчик Ирина Георгиевна — от граждан путем подачи заявления
Тамилина Оксана Игоревна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Харламов Денис Владимирович — от граждан путем подачи заявления
Чубок Ирина Михайловна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Участковая избирательная комиссия
Коммунистического участка для голосования № 53
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6, административное здание открытого акционерного общества «ПМК-72», тел. 801776 37503) в количестве 10 человек в следующем составе:
Бардадынов Александр Алексеевич — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Губаржевская Наталья Семеновна — от граждан путем подачи заявления
Лапиков Андрей Александрович — от граждан путем подачи заявления
Максимович Илья Михайлович — от граждан путем подачи заявления
Молчанова Лидия Борисовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Максимович Елена Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Сокол Наталья Васильевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Скляренко Андрей Анатольевич — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Сырисько Ирина Григорьевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Участковая избирательная комиссия
Рассветовского участка для голосования № 54
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11, административное здание Смолевичского бюро Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 801776 55419) в количестве 9 человек в следующем составе:
Богданов Руслан Валерьевич — от граждан путем подачи заявления
Верховодка Анастасия Евгеньевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Головаченко Ирина Казимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Зинкович Павел Григорьевич — от граждан путем подачи заявления
Копач Светлана Федоровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Кудин Анна Юрьевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Капсис Ирина Александровна — от трудового коллектива Смолевичского бюро Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Лашук Александра Дмитриевна — от граждан путем подачи заявления
Пиляк Оксана Анатольевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Участковая избирательная комиссия
Орджоникидзевского участка для голосования № 55
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49, Смолевичский районный центр ремесел, тел. 801776 28314) в количестве 17 человек в следующем составе:
Безручко Таиса Александровна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Ветченко Татьяна Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Смолевичи»
Глушанина Марина Петровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Детский сад № 3 г. Смолевичи»
Демьянович Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Иванович Андрей Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Иванович Ирина Аркадьевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Лагун Елена Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Михейчик Алла Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Масловская Наталья Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Снопкова Светлана Петровна — от граждан путем подачи заявления
Степанова Светлана Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Сивчик Наталья Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Тальчук Наталья Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Титок Лариса Леонидовна — от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси
Харламова Галина Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Шершень Владислав Борисович — от граждан путем подачи заявления
Шершень Ольга Николаевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Участковая избирательная комиссия
Больничного участка для голосования № 56
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 101, помещение учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница», тел. 8 01776 26841) в количестве 7 человек в следующем составе:
Артишевская Валентина Самуиловна — от Смолевичской районной организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Калесникова Наталья Ивановна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Лихтарович Дмитрий Игоревич — от трудового структурного подразделения отделения скорой (неотложной) медицинской помощи учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»
Мысливчик Александр Георгиевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Реутская Алла Леонидовна — от трудового коллектива структурного подразделения административно-управленческого персонала учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»
Сержант Галина Эдмундовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Филипович Наталья Владимировна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Цвилик Александр Владимирович — от трудового коллектива структурного подразделения хозяйственной службы учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»
Участковая избирательная комиссия
Заболотского участка для голосования № 57
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Заболотский сельсовет, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д. 1а, Заболотский сельский Дом культуры, тел. 801776 43725) в количестве 11 человек в следующем составе:
Блещик Людмила Александровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Заболотская средняя школа»
Гончар Аркадий Павлович — от граждан путем подачи заявления
Дашук Юрий Валерьевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Дашук Наталья Викторовна — от граждан путем подачи заявления
Домбровская Елена Алексеевна — от граждан путем подачи заявления
Кот Юрий Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Мазилина Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Медведева Светлана Георгиевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Михеенко Валерий Викторович — от граждан путем подачи заявления
Печенькова Надежда Михайловна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Сабелло Кристина Игоревна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Участковая избирательная комиссия
Орешниковского участка для голосования № 58
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Заболотский сельсовет, д. Орешники, ул. Центральная, д. 20 а, здание Орешниковского сельского Дома культуры, тел. 801776 63492) в количестве 10 человек в следующем составе:
Беца Анна Анатольевна — от граждан путем подачи заявления
Братченя Зоя Васильевна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Голод Вера Николаевна — от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Козловская Раиса Константиновна — от граждан путем подачи заявления
Козловский Георгий Григорьевич — от граждан путем подачи заявления
Лущик Сергей Васильевич — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Михейчик Евгений Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Островский Виталий Анатольевич — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Орловская Ирина Леонидовна — от трудового коллектива управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета
Фокин Михаил Михайлович — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Озерицко-Слободского участка для голосования № 59
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Машерова, д. 7, государственное учреждение образования «Озерицкослободская средняя школа», тел. 801776 29781) в количестве 13 человек в следующем составе:
Бакунович Наталья Павловна — от граждан путем подачи заявления
Балабков Виктор Михайлович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Бурков Николай Александрович — от граждан путем подачи заявления
Василенок Тамара Сергеевна — от Смолевичской районной организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
Василенок Лариса Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Душкина Светлана Анатольевна — от граждан путем подачи заявления
Игнатович Юлия Борисовна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Кулинкович Владимир Михайлович — от граждан путем подачи заявления
Кудин Мария Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Лобан Зинаида Антоновна — от граждан путем подачи заявления
Степутенко Валентина Петровна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Славинский Николай Викторович — от граждан путем подачи заявления
Фурсевич Татьяна Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Озерицкослободская средняя школа»
Участковая избирательная комиссия
Гагаринского участка для голосования № 60
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д. 27, административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 68029) в количестве 9 человек в следующем составе:
Городецкая Елена Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Слободской детский сад»
Городецкая Наталья Николаевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Дюсова Елена Анатольевна — от граждан путем подачи заявления
Кулинкович Вячеслав Васильевич — от граждан путем подачи заявления
Кулинкович Ирина Борисовна — от граждан путем подачи заявления
Нехайчик Светлана Леонидовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Кулинкович Ксения Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Соколинский Виктор Адольфович — от граждан путем подачи заявления
Шабан Наталья Александровна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Участковая избирательная комиссия
Прилепского участка для голосования № 61
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, д. Прилепы, ул. Школьная, д. 73 а, государственное учреждение образования «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» (здание детского сада д. Прилепы), тел. 801776 41168, 801776 20646, 801776 20850) в количестве 9 человек в следующем составе:
Борисова Елена Николаевна — от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Василевская Алла Евгеньевна — от Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста
Гринкевич Валентина Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Дедович Светлана Иосифовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Козлюк Светлана Ивановна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Мацапура Игорь Михайлович — от граждан путем подачи заявления
Новицкая Зинаида Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Трощенко Дмитрий Владимирович — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Товстик Наталья Петровна — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Руднянского участка для голосования № 62
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, аг. Усяжа, ул. Центральная, д. 46, Усяжский сельский Дом культуры, тел. 801776 64417) в количестве 11 человек в следующем составе:
Ботяновская Жанна Михайловна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Василевская Зинаида Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Крупеньчик Регина Мечиславовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Костеневич Татьяна Владимировна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ясли-сад аг. Усяжа Смолевичского района»
Львова Наталья Федоровна — от граждан путем подачи заявления
Лихтарович Анастасия Игоревна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Мурашко Владимир Михайлович — от граждан путем подачи заявления
Разумова Светлана Александровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Скавинский Сергей Владимирович — от Смолевичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
Шашко Галина Викторовна — от граждан путем подачи заявления
Шиманович Максим Викторович — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Усяжского участка для голосования № 63
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, пос. Усяж, ул. Промышленная, д. 14, сельский Дом культуры пос. Усяж, тел. 801776 67346) в количестве 9 человек в следующем составе:
Балванович Мария Анатольевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Гуд Александр Сергеевич — от граждан путем подачи заявления
Косарева Вера Викторовна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Ковалевская Ульяна Феликсовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Масловская Ольга Александровна — от граждан путем подачи заявления
Мурашко Людмила Андреевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Усяжская средняя школа»
Масловский Евгений Викторович — от граждан путем подачи заявления
Сташкевич Наталья Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Сивко Сергей Михайлович — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Участковая избирательная комиссия
Курковского участка для голосования № 64
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собранияРеспублики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, аг. Курково, ул. 8 Марта, д. 2, Курковский сельский Дом культуры, тел. 8 017 76 67346) в количестве 11 человек в следующем составе:
Бешейко Марта Викторовна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Воробьев Андрей Владимирович — от граждан путем подачи заявления
Гивойно Людмила Александровна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Глушина Надежда Николаевна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Заяц Елена Сергеевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Кищук Вероника Николаевна — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Козлова Татьяна Сергеевна — от граждан путем подачи заявления
Цыбулько Виктор Иванович — от граждан путем подачи заявления
Щурок Зоя Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Шумская Татьяна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления
Шиманович Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления
Участковая избирательная комиссия
Юрьевского участка для голосования № 65
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, административное здание Юрьевского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», д. Мглё, ул. Молодежная, д. 1 а, тел. 8 01776 23068) в количестве 11 человек в следующем составе:
Барковская Марина Валентиновна — от граждан путем подачи заявления
Богданович Владимир Дмитриевич — от граждан путем подачи заявления
Богданович Ольга Викторовна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Донденко Наталья Валерьевна — от граждан путем подачи заявления
Зарембо Зоя Александровна — от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Иконникова Галина Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Мыкал Сергей Константинович — от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Можейко Наталья Петровна — от граждан путем подачи заявления
Петрович Тамара Дмитриевна — от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Ханюков Сергей Васильевич — от граждан путем подачи заявления
Шкороденок Елена Вячеславовна — от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.