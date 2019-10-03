Сборная Минской области завоевала золото Республиканской спартакиады по спортивному ориентированию

Спортивное ориентирование на местности — один из самых популярных видов спорта. Это прекрасная форма активного отдыха, один из самых приятных, интересных и оздоровительных видов физической нагрузки. Им могут заниматься люди разных возрастов, с различной физической подготовкой и спортивной квалификацией.

Суть его состоит в том, чтобы с помощью карты и компаса найти на местности определенное количество контрольных пунктов (КП) за минимальное время. Путь от КП до КП спортсмен выбирает и преодолевает сам — это и есть изюминка ориентирования.





Это очень увлекательный вид спорта, в нем главное — не просто бежать, но и хорошо думать головой. Есть даже выражение: «Не беги быстрее, чем думает голова». Пройти дистанцию без ошибок и выбрать наилучший вариант передвижения не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Недавно в Логойском районе Минской области состоялись соревнования по спортивному ориентированию в рамках Республиканской спартакиады среди детей и молодежи совместно с Клубом ориентирования «Сильван Люкс».

Кубок проводится под руководством Министерства образования Республики Беларусь и общественной спортивной организации «Белорусская федерация ориентирования».

Непосредственную организацию осуществляет УО «Республиканский центр экологии и краеведения», клуб ориентирования Сильван Люкс.

Открытый Кубок Сильван Люкс — 2019 и Республиканская спартакиада детей и молодежи проводится с целью развития и популяризации спортивного ориентирования в Республике Беларусь.





В соревнованиях приняли участие команды из всех областных центров Беларуси и города Минска. В составе сборной Минской области выступили и представительницы Смолевичского района — воспитанницы ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения» — Софья Ермакович и Евгения Ермакович.

Как отметил исполняющий обязанности директора Центра туризма и краеведения Андрей Ермакович, наши спортсмены не первый год успешно выступают на различных соревнованиях в составе сборной Минской области. На данные соревнования отобрали Софью и Евгению. Девчонки показали хорошие результаты, а по итогам двух соревновательных дней команда Минской области была признана победителем Республиканской спартакиады.





— Команда Минской области, — рассказывает Андрей Ермакович, — очень сильная и имеет глубокий резерв. И по итогам первого и второго соревновательных дней наша команда находилась в лидерах. В составе сборной мы часто принимаем участие. Единственное, что часто одни страты перекликаются с другими, и мы не везде можем успеть. Тогда предпочтение отдаем тому виду, который у нас в приоритете. А если есть возможность, время и ресурсы, то стараемся не пропускать ни одних состязаний. Нам все интересно. В прошлые выходные прошли районные соревнования по спортивному ориентированию. Надо сказать, что старты были массовыми. Участие в них приняли команды из 13-ти учреждений образования района. По итогам соревнований, призовые места были распределены следующим образом: золото соревнований завоевала команда Смолевичской районной гимназии (руководитель команды Алексей Диденко), второе место — команда Усяжской средней школы (руководитель команды Андрей Ермакович), а третьего места были удостоены ребята из средней школы №1 им. В.Ф. Купревича (руководитель Елена Диденко). Сейчас мы готовимся принять областные соревнования по технике велосипедного туризма. Они пройдут в оздоровительном комплексе «Огонек». Безусловно, и команда района примет участие в стартах. Последние два года мы были лидерами в данном виде соревнований, но говорить об исходе нынешнего турнира слишком рано. Ведь спорт есть спорт, и пусть победит сильнейший.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Андрея ЕРМАКОВИЧА.