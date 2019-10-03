3 октября городской стадион принимал зональные соревнования по волейболу чемпионата Минского областного управления МЧС. Подробнее читайте в газете «КС».
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Зональные соревнования по волейболу прошли в Смолевичах
04.10.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
3 октября городской стадион принимал зональные соревнования по волейболу чемпионата Минского областного управления МЧС. Подробнее читайте в газете «КС».
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3 октября городской стадион принимал зональные соревнования по волейболу чемпионата Минского областного управления МЧС. Подробнее читайте в газете «КС»....
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