Традиционно полный зал, яркая выставка плодов с собственных подворий и душевное общение — в стенах Дома культуры 1 октября прошло мероприятие для людей старшего поколения. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «КС».
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Дань уважения и признательности: в ГДК прошло мероприятие, посвященное Дню пожилых людей
04.10.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Традиционно полный зал, яркая выставка плодов с собственных подворий и душевное общение — в стенах Дома культуры 1 октября прошло мероприятие для людей старшего поколения. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «КС».
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Традиционно полный зал, яркая выставка плодов с собственных подворий и душевное общение — в стенах Дома культуры 1 октября прошло мероприятие для людей старшего...
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