Любовь к детям – мое главное призвание…

День учителя – лучший повод сказать все слова благодарности замечательным людям, избравшим себе нелегкий, извилистый, но такой важный и нужный путь педагога.





Петр Владимирович Крейнин – наш любимый классный руководитель. Строгий, подтянутый, серьезный, влюбленный в свою географию беззаветно. Мы уважали его за справедливость, честность, за то, что всегда вставал горой на нашу защиту. Его можно смело отнести к «старой гвардии», когда работа в школе считалась чуть ли не подвигом. Учителя — пережившие сложные времена, закаленные, проверенные в «боях» люди. Им веришь, к ним идешь за советами, которые никогда не устареют.

Вырос Владимир Крейнин в семье учителя, директора школы. Отец, Владимир Израилевич, был настоящим примером для сыновей, слово отца в семье считалось законом. Ушел воевать в 1941 году, был летчиком и радистом, отличным стрелком, был не единожды ранен. Вернулся домой и полностью посвятил себя педагогике, возглавил сельскую школу.

Мама, Любовь Никитична, взяла на себя семейные заботы, воспитывала детей и также работала в школе. С теплотой и уважением вспоминает Петр Владимирович о своих родителях, о братьях и единственной сестре. В его семье династия – 10 учителей.

Стать учителем Петр Владимирович решил еще в молодости, следуя примеру отца и старшего брата. Как настоящий мужчина, сначала ушел отдавать долг Родине. Служил в танковой бригаде в Борисове, даже довелось быть испытателем новых боевых машин во Львове. Мечта стать учителем привела в Минск в Белорусский государственный университет на факультет географии. Не только учился, а еще занимал почетные и ответственные студенческие должности. Здесь и любовь свою встретил раз и на всю жизнь.

Верный и надежный тыл Петра Крейнина — супруга Валентина Алексеевна. Вместе стали студентами и уже не смогли жить друг без друга. И даже непонятно, кому повезло больше. В горе и радости, влюбленные в свою работу, всю жизнь вместе, поддерживая и оберегая друг друга.

С уважением и гордостью говорит Петр Владимирович о той «старой гвардии», которая помогла ему сформироваться как учителю, как человеку и педагогу, когда совсем молодым он перешагнул порог СШ №1 города Смолевичи. Там он ощутил полную поддержку и понимание . Он благодарен судьбе, что она свела его с такими людьми как Петр Герасимович Яблонский, Евстрат Куприянович Терентьев, Иван Семенович Игонин, Светлана Петровна Сергеенко, Петр Николаевич Семенов, Людмила Александровна Толкач, Дина Ивановна Морозова, Клавдия Федоровна Макавчик, Лариса Ивановна Огорелова, Лидия Ефимовна Мороз, Валентина Ивановна Пристром, Валентин Павлович Соболевский, Мария Григорьевна Костренкова, Николай Арсентьевич Олиферко, Владимир Федорович Паныш, Владимир Михайлович Шаблинский, Елена Борисовна Брант, Иван Федосович Болдуев, Александр Александрович Полуян и многими другими.

— С этими высококвалифицированными, мудрыми, ответственными педагогами, можно было свернуть горы. — говорит Петр Владимирович. — Настолько они были верны профессии и отдавали себя любимому делу, что по прошествии не одного десятилетия их помнят и любят воспитанники, гордясь, что были их учениками. А я горжусь, что был их коллегой. Я вырос в профессии педагога и всегда с воодушевлением и открытым сердцем иду на встречу к моим выпускникам, с которыми нас связывали не только уроки, а еще и совместные походы, поездки, встречи рассветов и песни у костра. С теплотой всегда вспоминаю свои выпуски 1978, 1982, 1984, 1995, 2002, 2007 годов, где ребята были легкие на подъем, сплоченные и увлеченные, влюбленные в историю своего края. Нам вместе было всегда интересно.

Стоит ли говорить сколько замечательных людей воспитал наш учитель! Сколько из них выбрали нужные профессии, стали настоящими профессионалами своего дела.

Сегодня, в канун Дня учителя, хочется поклониться всем учителям, молодым и пожилым, тем, кто только начинает свой путь в профессии и кто находится на заслуженном отдыхе. Нет бывших учителей! Вся жизнь педагога, его дела и поступки, принимаемые решения — это пример для его учеников.

Сегодня Петр Владимирович Крейнин не работает учителем в школе. Он трудится на своей любимой даче, помогает своей дочери и ее семье создавать уют. К слову сказать, его дочь, Елена Владимировна, не изменила традициям семьи и тоже стала учителем, идя по стопам замечательных предков.

Дорогой Петр Владимирович! Вы — пример профессионализма и мудрости, трудолюбия и отзывчивости. Выучиться на «хорошего учителя» невозможно! Для этого нужно иметь природный такт, доброту, терпение, ум. И самое главное — любить детей!

Нам очень повезло, что все эти качества и еще много-много других сосредоточено в Вас, Петр Владимирович, в нашем дорогом учителе и любимом классном руководителе. Живите долго, а мы будем всегда гордиться, что были и остаемся Вашими учениками.

С благодарностью, Наталья КАМИНСКАЯ (ФИЛАТОВА) и выпускники 10 «Б» класса выпуска 1984 года.