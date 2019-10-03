В силу болезни, достижения конкретного возраста или психического расстройства человек может утратить возможность понимать значение своих действий. В такой момент своей жизни или на протяжении ее человек перестает руководить своими действиями и соответственно может быть признан недееспособным.

Дела о признании гражданина недееспособным являются важной гарантией судебной защиты гражданских прав. По данной категории дел суды всесторонне, полно и объективно выясняют наличие обстоятельств, послуживших основанием для заявления такого требования. При этом, гражданин, страдающий психическим расстройством, которое не лишает его способности понимать значение своих действий или руководить ими, не может быть признан недееспособным.

Согласно ч.1 ст.29 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

В соответствии с ч.2 ст.373 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) дело о признании гражданина недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия может быть начато по заявлению членов его семьи, а в случае их отсутствия – по заявлению близких родственников, прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрической (психоневрологической) организации здравоохранения. Заявление о признании гражданина недееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина, а если это лицо помещено в психиатрическую (психоневрологическую) организацию здравоохранения, — по месту нахождения психиатрической (психоневрологической) организации здравоохранения.

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16.12.2004 № 13 «О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности» право обращения в суд с заявлением предоставлено в равной мере всем указанным в ч. 2 ст. 373 ГПК лицам, за исключением близких родственников, которые могут обратиться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным только при отсутствии членов семьи у этого гражданина. Также необходимо отметить, что круг лиц, обладающих правом на предъявления требований о признании гражданина недееспособным, является исчерпывающим, и при обращении в суд лиц, не указанным в ч. 2 ст. 373 ГПК, судья отказывает в возбуждении дела, а в случае обнаружения данного обстоятельства в ходе судебного разбирательства прекращает производство по делу.

Заявление о признании гражданина недееспособным должно содержать указание на обстоятельства, свидетельствующие об умственном расстройстве, вследствие которого лицо не может понимать значение своих действий или руководить ими.

Судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству при наличии достаточных данных о душевной болезни или слабоумии гражданина назначает в обязательном порядке для определения его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу.

Дело о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства, который дает заключение по делу.

За 7 месяцев 2019 года сотрудники прокуратуры Смолевичского района приняли участие в 7 гражданских делах о признании гражданина недееспособным, из которых: удовлетворено – 5, прекращено – 2 (в связи со смертью лица, в отношении которого ставился вопрос о признании недееспособным).

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, должно быть мотивированным в силу ст. 375 ГПК. Признав гражданина недееспособным, суд в течение трех дней после вступления решения в законную силу сообщает об этом органу опеки и попечительства, направив копию решения по месту жительства данного лица для установления над ним опеки.

Дарья ВИННИЧЕНКО, помощник прокурора Смолевичского района, юрист 1 класса.