При наличии в собственности квартиры вы вправе сдать ее гражданам внаем на длительный срок как целиком, так и по комнатам, т.е. предоставлять ее во владение и пользование на основании договора найма жилого помещения.

С доходов, которые вы получаете от сдачи физическим лицам жилья на длительный срок, вам необходимо уплачивать подоходный налог в фиксированных суммах по ставкам: г.Смолевичи – 14,70 руб., Смолевичский район – 9,00 руб. Ставки налога за сдачу внаем жилых помещений определяются за каждую сдаваемую комнату в жилом помещении в расчете за месяц.

Уплата подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах плательщиками производится не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога.

Впервые налог необходимо заплатить на следующий же день после того, как вы “впустили” жильцов. Неважно, оформили ли вы договор так, как надо, зарегистрировали ли вы его, – налог все равно платить.

При получении доходов от сдачи физическим лицам жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест в течение месяца (первое получение доходов после заключения договора либо получение таких доходов после возобновления действия договора), а также в случае прекращения получения таких доходов в течение месяца исчисление подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за этот месяц производится пропорционально количеству дней сдачи физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест в указанном месяце.

Доходы, полученные от сдачи внаем (поднаем) жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим), освобождаются от подоходного налога с физических лиц в течение установленных законодательством сроков обязательной работы (службы) по распределению молодых специалистов, молодых рабочих (служащих).

За более подробной информацией можно обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сбором Республики Беларусь по Смолевичскому району по телефону: (801776) 38110.

Инспекция Министерства по налогам и сбором Республики Беларусь по Смолевичскому району.