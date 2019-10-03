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Лукашенко предложил Зеленскому вместе строить ракеты

04.10.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко предложил Зеленскому вместе строить ракеты

Президент Беларуси предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении.

«Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

Он отметил, что совместный проект можно реализовать за 1,5-2 года, либо за 4-5 лет, но в меньшими инвестициями.

Александр Лукашенко также предложил создавать совместные предприятия и подчеркнул, что это не простые слова, а фактически принятое решение. 

Вопрос по созданию совместных предприятий примет межправительственная комиссия, которая соберется в Киеве. Речь шла о сотрудничестве в нефтепереработке и поставках нефти.

 
 
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Президент Беларуси предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении.
 
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