Лукашенко предложил Зеленскому вместе строить ракеты

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении.

«Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА .

Он отметил, что совместный проект можно реализовать за 1,5-2 года, либо за 4-5 лет, но в меньшими инвестициями.

Александр Лукашенко также предложил создавать совместные предприятия и подчеркнул, что это не простые слова, а фактически принятое решение.

Вопрос по созданию совместных предприятий примет межправительственная комиссия, которая соберется в Киеве. Речь шла о сотрудничестве в нефтепереработке и поставках нефти.