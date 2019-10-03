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День доброты и здоровья
04.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца – 1 октября. Эта дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость – это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.
Именно в этот день сотрудники УЗ «Хотимский райЦГЭ» по собственной инициативе решили устроить небольшой праздник для проживающих отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов а/г Забелышин.
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День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца – 1 октября. Эта дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость –...
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