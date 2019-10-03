День доброты и здоровья

Источник материала: Новости Хотимска

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца – 1 октября. Эта дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость – это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

Именно в этот день сотрудники УЗ «Хотимский райЦГЭ» по собственной инициативе решили устроить небольшой праздник для проживающих отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов а/г Забелышин.

– Сделать людям приятное, подарить положительные эмоции, которых им так не хватает, немного скрасить досуг – вот главная цель данного мероприятия, – рассказывает одна из инициаторов данного мероприятия Татьяна Андрющенко, помощник врача-гигиениста УЗ «Хотимский райЦГЭ». – Наше начинание поддержал коллектив Забелышинского СДК, который выступил с небольшой концертной программой, после которой проживающим были вручены сладкие подарки, приготовленные нашими сотрудниками.

Соб. информ.