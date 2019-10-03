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Есть день осенний не стареющих душой

04.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Именно под таким названием на текущей неделе в Хотимской центральной районной библиотеке прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека, инициаторами которого выступили Хотимская районная общественная организация «Красный Крест» и сотрудники библиотеки.

– Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилых людей, – обратилась к пожилым гостям Елена Шумейко, председатель Хотимской районной общественной организации «Красный Крест». – Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить вам свою любовь, заботу, поддержку и уважение – ведь в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас. Именно сегодня мы чествуем людей, без которых невозможно было бы наше собственное существование. Вы – столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая семья. Сегодня мы собрались вместе, чтобы вы отдохнули от повседневных забот и проблем и получили заряд хорошего настроения на всю осень.
Помимо концертной программы и чаепития для гостей были организованы подвижные игры, конкурсы и викторины. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие прошло в по-настоящему теплой и дружественной обстановке.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Именно под таким названием на текущей неделе в Хотимской центральной районной библиотеке прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека, инициаторами...
 
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