Есть день осенний не стареющих душой

Источник материала: Новости Хотимска

Именно под таким названием на текущей неделе в Хотимской центральной районной библиотеке прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека, инициаторами которого выступили Хотимская районная общественная организация «Красный Крест» и сотрудники библиотеки.

– Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилых людей, – обратилась к пожилым гостям Елена Шумейко, председатель Хотимской районной общественной организации «Красный Крест». – Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить вам свою любовь, заботу, поддержку и уважение – ведь в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас. Именно сегодня мы чествуем людей, без которых невозможно было бы наше собственное существование. Вы – столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая семья. Сегодня мы собрались вместе, чтобы вы отдохнули от повседневных забот и проблем и получили заряд хорошего настроения на всю осень.

Помимо концертной программы и чаепития для гостей были организованы подвижные игры, конкурсы и викторины. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие прошло в по-настоящему теплой и дружественной обстановке.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

Фото автора