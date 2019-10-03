«Хранители Беседи» СШ № 1 в очередной раз стали лучшими

Источник материала: Новости Хотимска

Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в мае 2019 года проводился первый (областной) этап республиканского конкурса на лучшую публикацию в периодических изданиях статей экологической тематики.

Конкурс на лучшую публикацию проводится ежегодно в номинации «Наш общий дом», на который представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Согласно требованиям, к участию в экологическом конкурсе допускались работы, опубликованные в периодических печатных изданиях в период с 15 мая 2018 года до 15 мая 2019 года.

Конкурсную работу в виде газетной заметки с указанием названия периодического печатного издания представила учитель биологии, руководитель инициативной, экологической группы «Хранители Беседи» Екатерина Товстая.

Цель группы, руководителем которой является Екатерина Сергеевна, научить каждого человека с детства беречь и заботиться об окружающей среде, о природе родного края, о своей малой родине, приносить ей только пользу, а не вред, тогда экологическая обстановка во всем мире улучшится.

Здесь опора должна делаться на мораль, ментальность, подсознание, на «глубинную» память, сохранившуюся от наших предков.

Члены экологической инициативной группы «Хранители Беседи» на практике показывают, как надо заботиться об окружающей среде, своими действиями доказывают, что каждый в силах сделать для стабильной экологической ситуации на локальном уровне, тем самым внося вклад в глобальное решение экологической ситуации.

Работа по пропаганде природных богатств Хотимщины, его флоры и фауны Екатерины Сергеевны среди множества работ любителей по итогам первого (областного) этапа признана лучшей. Екатерина Товстая награждена Дипломом I степени и денежным призом.

Это не единственное достижение экологической группы в этом году. За предоставленные материалы в рамках акции «Неделя леса – 2019» школа признана самой активной в Могилевской области. Диплом победителя и ценный подарок – интерактивная доска стали наградой за сохранение и приумножение лесных богатств.

Екатерина Бороденко,

заместитель директора по учебной работе СШ № 1