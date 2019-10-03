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Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента тепло принимает Владимир Зеленский.
Наши народы очень близки на ментальном уровне, но культурные связи между Киевом и Минском всё же могут быть теснее. Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты» и даже вместе бороться за проведение Олимпийских игр или других крупных спортивных стартов.
«Сваты» хотели снять. Война началась – «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный – то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся, –
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента...
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