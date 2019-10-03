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Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты»

04.10.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента тепло принимает Владимир Зеленский.

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Наши народы очень близки на ментальном уровне, но культурные связи между Киевом и Минском всё же могут быть теснее. Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты» и даже вместе бороться за проведение Олимпийских игр или других крупных спортивных стартов.

Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты»

«Сваты» хотели снять. Война началась «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный  то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента...
 
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