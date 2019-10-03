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Хотел подзаработать и вернуть долг. В Глубоком мужчина ударил приятеля ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 октября около пяти утра в Глубоком произошло покушение на убийство.
Как
В пятницу утром, находясь в движущемся автомобиле, 24-летний парень ударил ножом своего знакомого. 28-летний потерпевший выбежал из транспортного средства, но фигурант побежал за ним и ударил ножом ещё раз.
Довести преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку пострадавший оказал ему активное сопротивление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». С фигурантом работают следователи.
Потерпевший госпитализирован в медучреждение, его жизнь вне опасности. Расследование продолжается.
Летом 2019 года в Гродно мужчина с топором напал на женщину.
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Новости Беларуси. 4 октября около пяти утра в Глубоком произошло покушение на убийство. Как сообщает Следственный комитет, двое знакомых решили съездить в Литву....
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