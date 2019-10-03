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Хотел подзаработать и вернуть долг. В Глубоком мужчина ударил приятеля ножом

04.10.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 октября около пяти утра в Глубоком произошло покушение на убийство.

Как сообщает Следственный комитет, двое знакомых решили съездить в Литву. Один из мужчин работал там дальнобойщиком, а другой попросил взять с собой, сказав, что хочет там заработать денег и вернуть ему долг.

В пятницу утром, находясь в движущемся автомобиле, 24-летний парень ударил ножом своего знакомого. 28-летний потерпевший выбежал из транспортного средства, но фигурант побежал за ним и ударил ножом ещё раз.

Довести преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку пострадавший оказал ему активное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». С фигурантом работают следователи.

Потерпевший госпитализирован в медучреждение, его жизнь вне опасности. Расследование продолжается.

Летом 2019 года в Гродно мужчина с топором напал на женщину.

Предварительно нападавший выкопал яму в форме могилы – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 4 октября около пяти утра в Глубоком произошло покушение на убийство. Как сообщает Следственный комитет, двое знакомых решили съездить в Литву....
 
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