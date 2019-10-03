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Учителям пообещали 80% от средней зарплаты по стране совсем скоро

04.10.2019 16:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Учителям пообещали 80% от средней зарплаты по стране совсем скоро
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Мы выходим на параметры, которые определил глава государства, – достичь уровня 80% от средней заработной платы по стране. Сегодня общался с педагогами, они сказали, что нет никаких проблем с материальным стимулированием или иными социальными аспектами. Местная власть активно и предметно помогает. В том числе по закреплению молодых специалистов – чтобы у них были комфортные условия не только на рабочем месте, но и дома», – обратил Игорь Петришенко.

 
 
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Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
 
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