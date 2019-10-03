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Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей
04.10.2019 17:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В США усилены меры безопасности в кинотеатрах — возникли разговоры о том, что на показах фильма "Джокер" возможны инциденты.
Вышедший в широкий прокат фильм о главном злодее киновселенной DC Джокере навел ужас на американских зрителей. Люди боятся повторения истории семилетней давности, пишет
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В США усилены меры безопасности в кинотеатрах — возникли разговоры о том, что на показах фильма "Джокер" возможны инциденты.
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