Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей

Источник материала: Ежедневник





В США усилены меры безопасности в кинотеатрах — возникли разговоры о том, что на показах фильма "Джокер" возможны инциденты.

Вышедший в широкий прокат фильм о главном злодее киновселенной DC Джокере навел ужас на американских зрителей. Люди боятся повторения истории семилетней давности, пишет dixinews.ru .



В полицию ежедневно поступают тревожные звонки от зрителей, которые боятся повторения истории, произошедшей в 2012 году. Тогда, на премьере фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" человек, переодетый в форму спецназовца убил 12 человек и ранил еще около 70.



"Джокер", фильм вышедший в прокат только вчера уже успел стать самым обсуждаемым событием среди простых зрителей и кинокритиков. Гениальная игра Хоакина Феникса вызвала у людей неподдельное восхищение и настоящий страх. Кинокритики пророчат актеру Оскар. Фильм уже успел стать обладателем главной премии Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва".



Картина рассказывает зрителю о истории происхождения Джокера, о сложной психологии персонажа, о его душевных переживаниях и о том, что заставило добродушного, хоть и сумасшедшего клоуна стать Принцем преступного мира.



"Мы Снимали фильм о вымышленном персонаже в вымышленном мире, и остается только надеяться, что люди воспримут его именно так. Нельзя винить фильм за происходящее в мире, его что угодно может спровоцировать. По сути, об этом наш фильм. Это не призыв к действию. Если уж на то пошло, это призыв к обществу заняться самоанализом"- рассказал режиссер фильма Тодд Филлипс.