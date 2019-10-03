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Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей

04.10.2019 17:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей

В США усилены меры безопасности в кинотеатрах — возникли разговоры о том, что на показах фильма "Джокер" возможны инциденты.

Вышедший в широкий прокат фильм о главном злодее киновселенной DC Джокере навел ужас на американских зрителей. Люди боятся повторения истории семилетней давности, пишет dixinews.ru.

В полицию ежедневно поступают тревожные звонки от зрителей, которые боятся повторения истории, произошедшей в 2012 году. Тогда, на премьере фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"  человек, переодетый в форму спецназовца убил 12 человек и ранил еще около 70.

"Джокер", фильм вышедший в прокат только вчера уже успел стать самым обсуждаемым событием среди простых зрителей и кинокритиков. Гениальная игра Хоакина Феникса вызвала у людей неподдельное восхищение и настоящий страх. Кинокритики пророчат актеру Оскар. Фильм уже успел стать обладателем главной премии Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва".

Картина рассказывает зрителю о истории происхождения Джокера, о сложной психологии персонажа, о его душевных переживаниях и о том, что заставило добродушного, хоть и сумасшедшего клоуна стать Принцем преступного мира.

"Мы Снимали фильм о вымышленном персонаже в вымышленном мире, и остается только надеяться, что люди воспримут его именно так. Нельзя винить фильм за происходящее в мире, его что угодно может спровоцировать. По сути, об этом наш фильм. Это не призыв к действию. Если уж на то пошло, это призыв к обществу заняться самоанализом"- рассказал режиссер фильма Тодд Филлипс.

 
 
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В США усилены меры безопасности в кинотеатрах — возникли разговоры о том, что на показах фильма "Джокер" возможны инциденты.
 
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