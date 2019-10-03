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Минск передал Москве проект интеграционной дорожной карты по налогам. Там изучают
Источник материала: Партизан
Проект дорожной карты Беларуси и России, возможно, покажут в ноябре
Начальник управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Беларуси Алла Сундукова сообщила
Сейчас россияне изучают документ. Возможно, его вынесут на обсуждение. Но это будет не раньше конца октября или в ноябре.
Напомним, что ранее власти Беларуси и России поручили ряду ведомств разработать 31 дорожную карту по интеграции. Документы, как ожидается, подпишут главы государств 8 декабря 2019 года.
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Проект дорожной карты Беларуси и России, возможно, покажут в ноябре
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