Минск передал Москве проект интеграционной дорожной карты по налогам. Там изучают

Алла Сундукова сообщила Office Life , что белорусская сторона уже передала российским коллегам свой проект интеграционной дорожной карты по налогам. Начальник управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Беларусисообщила, что белорусская сторона уже передала российским коллегам свой проект интеграционной дорожной карты по налогам.





Сейчас россияне изучают документ. Возможно, его вынесут на обсуждение. Но это будет не раньше конца октября или в ноябре.





Напомним, что ранее власти Беларуси и России поручили ряду ведомств разработать 31 дорожную карту по интеграции. Документы, как ожидается, подпишут главы государств 8 декабря 2019 года.



