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Минск передал Москве проект интеграционной дорожной карты по налогам. Там изучают

04.10.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект дорожной карты Беларуси и России, возможно, покажут в ноябре

Начальник управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Беларуси Алла Сундукова сообщила Office Life, что белорусская сторона уже передала российским коллегам свой проект интеграционной дорожной карты по налогам.

Сейчас россияне изучают документ. Возможно, его вынесут на обсуждение. Но это будет не раньше конца октября или в ноябре.

Напомним, что ранее власти Беларуси и России поручили ряду ведомств разработать 31 дорожную карту по интеграции. Документы, как ожидается, подпишут главы государств 8 декабря 2019 года.
 
 
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Проект дорожной карты Беларуси и России, возможно, покажут в ноябре
 
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