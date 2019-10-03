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Ужас! На минской стройке рабочего убило балкой
Источник материала: Партизан
Столичные следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования на строительном объекте.
Вечером 3 октября на стройке по ул.Грушевской в результате падения деревянной балки с 11-го этажа был смертельно травмирован 40-летний монтажник-стропальщик, сообщает СК.
Проводится проверка.
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Столичные следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования на строительном объекте.
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