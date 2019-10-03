







Лукашенко предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении, сообщила его пресс-служба.





«Это не только простая торговля. Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже 9 мощных (белорусских. — Прим.ред.) компаний работают здесь, и у нас в Беларуси», — сказал Лукашенко.





Он привел пример, и этот вопрос был обсужден на переговорах с Владимиром Зеленским: «Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли».









«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4−5 лет. И денег меньше надо будет», — пояснил Лукашенко.





По его словам, белорусская сторона в свою очередь готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению — автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника.





«Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий. То есть мы обсудили ряд очень важных вопросов», — сказал Лукашенко.





Лукашенко и Зеленский также обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти.





«Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные… И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов», — подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что у него есть единственная просьба: «Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим — мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим».





Восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства в том числе обсуждалось на встрече глав государств. «Это нам будет выгодно», — уверен Лукашенко.





Он вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина. «Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти — у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении», — заявил Лукашенко.





Он добавил, что обсуждены все вопросы, которые были на поверхности, вплоть до сферы СМИ, культуры, в том числе возможности совместных съемок киноленты.









«Сваты» хотели снять. Волна началась — «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся", — заключил Лукашенко.





Он также отметил, что граница Беларуси с Украиной не должна быть препятствием для передвижения людей. «Я президенту (Украины. — Прим.ред.) пообещал, что здесь не будет никаких проблем», — подчеркнул он.





«Владимир Александрович (Зеленский) правильно поставил вопрос по границе. Я как почувствовал, что, может, даже с упреком. Не должна быть белорусско-украинская граница препятствием для передвижения людей. Я поклялся, что этого не будет. Мы никогда не сдерживали и сдерживать не будем наших украинцев и белорусов при перемещении», — заявил Лукашенко.





Он привел пример, что граница Беларуси открыта для жителей сопредельных территорий, которые привыкли собирать в Беларуси грибы и ягоды.





«Уже не хочу говорить (оскомину набило) про „угрозы“ со стороны Беларуси, Украины… Мы, кстати, на эту тему практически не разговаривали. Это я уже сказал: вы не волнуйтесь, мы будем придерживаться этой политики. Помните, что там — на севере (в Беларуси. — Прим.ред.) народ другой вроде бы, но это ваш народ. Это ваши люди. Я к украинцам так отношусь — это наши люди здесь», — подчеркнул Лукашенко.









Стороны затронули и тему конфликта на Донбассе. Лукашенко отметил, что он уверен в его успешном мирном урегулировании. «И с Востоком (Украины. — Прим.ред.) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом», — заявил Лукашенко.





«Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул Лукашенко.



