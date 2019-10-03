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Неожиданно: Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины

04.10.2019 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он призвал их поменять редакционную политику.



На российском телевидении Украина и украинцы специально выставляются в невыгодном свете, заявил в ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. 

Раз они так поступают, то им "чего-то не хватает", считает президент РФ. Он добавил, что нынешнее руководство Украины предпринимает шаги, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.

Это в корне неправильно. Украинцы являются нашим соседом и братским народом. «Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе» - уверен Путин. 

Он добавил, что в программах нужно ввести некоторые изменения. При этом редакционная политика центральных российских каналов видится Путиным как независимая, что глава РФ оценивает как позитивное явление.
 
 
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Он призвал их поменять редакционную политику.
 
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