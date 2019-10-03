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"Бульба престолов": У Лукашенко серьезные проблемы
Источник материала: Партизан
Telegram-канал "Бульба престолов" утверждает, что у главы Беларуси не все в порядке со здоровьем.
"По информации трех дипломатических источников у Александра Лукашенко серьезные проблемы. Язвить не будем. Желаем скорейшего выздоровления!", - пишет Бульба престолов.
Напомним,
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Telegram-канал "Бульба престолов" утверждает, что у главы Беларуси не все в порядке со здоровьем.
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