Туры в Турцию с нотками романтики: влюбленные непременно оценят эти места

Лучшими направлениями для романтической поездки принято считать Францию, Италию, острова Греции или Испании. Однако если хотите совместить пляжный досуг с активным отдыхом, получить первоклассный уровень сервиса с экономией для бюджета и вместе с тем незабываемо провести время со своей второй половинкой — обратите внимание на туры в Турцию . Страна славится не только отличными отелями, работающими по системе «all inclusive», хорошими пляжами и чистым морем. Здесь множество старинных достопримечательностей, живописных парков и уютных уголков, где можно уединиться вместе с любимым человеком. Самыми романтическими местами восточной страны делятся с нами клиенты туристического агентства Poehalisnami.by.

Каппадокия

Путевки в Каппадокию — отличный вариант для медового месяца или отпуска со второй половинкой. Небольшой регион, расположенный в центральной части Турции, не имеет выхода к морю. Однако пользуется не меньшей популярностью среди туристов, чем средиземноморские курорты. Каппадокия славится завораживающими пейзажами и необычным ландшафтом. По долине разбросаны скалы, которые по своей форме напоминают сказочные замки.

Любоваться видами лучше всего с высоты. Поэтому советуем приехать сюда во время фестиваля воздушных шаров. Полет над долиной — отличная идея для романтического подарка. А если все же не отважитесь на путешествие на воздушном шаре, у вас будет возможность насладиться незабываемым зрелищем: понаблюдать за десятками разноцветных монгольфьеров, парящих над скалами Каппадокии.

Водопад Куршунлу и национальный заповедник

В 19 км от Анталии расположено отличное место для влюбленных пар, которые мечтают сбежать вдвоем от шумного города и насладиться красивейшими пейзажами без суеты и огромного количества туристов. В окружении зелени и величественных скал здесь приютился природный парк Табиат.

Главная достопримечательность парка — водопад Куршунлу с живописными лагунами с изумрудной водой. Существует поверье, что водопад исполняет желания. Для этого нужно подойти к скалам, произнести заветную мечту и дотронуться до воды. Тогда загаданное обязательно сбудется.

Девичья башня в Стамбуле

Отдых в Стамбуле подарит атмосферу восточной сказки. Влюбленные могут прогуляться по уютным улочкам старинных кварталов, отправиться на паромную экскурсию по Босфору и осмотреть множество исторических мест. При этом не стоит переживать, что путешествие в крупнейший город Турции будет дорогим. Горящие туры в Стамбул легко найти в любое время года.

Отправляясь в отпуск со своей второй половинкой, обязательно посетите Девичью башню. С ней связана романтическая легенда о дочери турецкого султана, которой предсказали смерть в юном возрасте. Чтобы этого избежать, отец запер ребенка в башне. Но спасло девушку не заточение, а персидский принц, который вовремя подоспел на помощь.

Девичья башня известна не только легендой, но и потрясающими видами, которые открываются с её обзорных площадок — отсюда можно наблюдать живописные берега Стамбула и голубые волны залива. А если хотите насладиться пейзажами за чашечкой кофе, загляните в ресторан, который находится в башне. Средняя цена ужина на двоих — 120-140 лир.

Пляж Клеопатры в Аланье

Один из лучших пляжей Алании не зря назван в честь Египетской царицы. Согласно древней легенде, он послужил подарком для Клеопатры, которая любила гулять в этой местности, только песок ей не нравился. Поэтому влюбленный военачальник Марк Антоний приказал полностью заменить его на египетский. Тонны песка доставили сюда с берегов Нила, чтобы порадовать царицу.

Насколько правдива легенда — неизвестно. Но можно точно сказать: пляж и сегодня соответствует самым высоким стандартам. Не зря он считается одной из самых популярных достопримечательностей среди туристов, которые приезжают на отдых в Аланью.

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