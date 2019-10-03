ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководство «Евроторга» встретилось с крупнейшими инвесторами мира

04.10.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Руководство «Евроторга» встретилось с крупнейшими инвесторами мира
Фото из открытых источников

Она состоялась в конце сентября в Лондоне.

Руководство «Евроторга» встретилось с крупнейшими инвесторами мира Евроторг повторно разместил облигации в России

JP Morgan Emerging Markets Credit Conference входит в число крупнейших в мире конференций для эмитентов облигаций на развивающихся рынках. Принять участие в ней можно только по приглашению организаторов, при этом вход для прессы закрыт.

«В конференции приняли участие более 500 инвесторов, включая руководителей крупнейших в мире инвестфондов, а также 100 эмитентов облигаций. Это известные компании из Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии с оборотами в миллиарды долларов. ”Евроторг” был единственным представителем Беларуси», – рассказали в компании.

По словам генерального директора «Евроторга» Андрея Зубкова, белорусский ритейлер пользовался повышенным вниманием на конференции – делегация провела встречи более чем с 40 инвесторами из США, Великобритании, Сингапура и стран Западной Европы, большинство из которых являются текущими владельцами еврооблигаций «Евроторга».

«Во время общения инвесторы высоко оценили финансовые результаты, качество корпоративного управления и стратегию компании. Кроме того, по итогам проведенных встреч можно утверждать о признании инвесторами роста макроэкономической стабильности и улучшения инвестиционного климата в Беларуси», – отметил Андрей Зубков.

Руководство «Евроторга» встретилось с крупнейшими инвесторами мира Спрос на облигации «Евроторга» в России превысил предложение в 2,5 раза

В октябре 2017 года «Евроторг» стал первым белорусским корпоративным эмитентом, выпустившим еврооблигации. Евробонды на сумму $350 млн были размещены на ирландской бирже Irish Stock Exchange. Сейчас многие аналитики глобальных инвестиционных банков включают облигации «Евроторга» в список рекомендованных к покупке. С начала года стоимость еврооблигаций «Евроторг» выросла с 100,33 до 107,75 пунктов (по состоянию на 1 октября).

Также компания в 2019 году успешно разместила два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд RUB на российском долговом рынке.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Бизнес Компании был запущен в 1993 году в Минске. По состоянию на 19 сентября 2019 года «Евроторг» управлял 1017 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах. В 2018 году выручка Компании составила 4,5 млрд BYN (2,2 млрд USD на основании среднего обменного курса Национального банка Республики Беларусь в 2018 году) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-менеджмент самого большого ритейлера Беларуси, компании «Евроторг» («Евроопт»), провел встречи инвесторами из США, Европы и Азии в рамках ежегодной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как же быстро!» Валерий Леонтьев показал себя в 5-летнем возрасте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика