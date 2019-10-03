Руководство «Евроторга» встретилось с крупнейшими инвесторами мира

Источник материала: Аргументы и факты

Она состоялась в конце сентября в Лондоне.

JP Morgan Emerging Markets Credit Conference входит в число крупнейших в мире конференций для эмитентов облигаций на развивающихся рынках. Принять участие в ней можно только по приглашению организаторов, при этом вход для прессы закрыт.

«В конференции приняли участие более 500 инвесторов, включая руководителей крупнейших в мире инвестфондов, а также 100 эмитентов облигаций. Это известные компании из Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии с оборотами в миллиарды долларов. ”Евроторг” был единственным представителем Беларуси», – рассказали в компании.

По словам генерального директора «Евроторга» Андрея Зубкова, белорусский ритейлер пользовался повышенным вниманием на конференции – делегация провела встречи более чем с 40 инвесторами из США, Великобритании, Сингапура и стран Западной Европы, большинство из которых являются текущими владельцами еврооблигаций «Евроторга».

«Во время общения инвесторы высоко оценили финансовые результаты, качество корпоративного управления и стратегию компании. Кроме того, по итогам проведенных встреч можно утверждать о признании инвесторами роста макроэкономической стабильности и улучшения инвестиционного климата в Беларуси», – отметил Андрей Зубков.

В октябре 2017 года «Евроторг» стал первым белорусским корпоративным эмитентом, выпустившим еврооблигации. Евробонды на сумму $350 млн были размещены на ирландской бирже Irish Stock Exchange. Сейчас многие аналитики глобальных инвестиционных банков включают облигации «Евроторга» в список рекомендованных к покупке. С начала года стоимость еврооблигаций «Евроторг» выросла с 100,33 до 107,75 пунктов (по состоянию на 1 октября).

Также компания в 2019 году успешно разместила два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд RUB на российском долговом рынке.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Бизнес Компании был запущен в 1993 году в Минске. По состоянию на 19 сентября 2019 года «Евроторг» управлял 1017 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах. В 2018 году выручка Компании составила 4,5 млрд BYN (2,2 млрд USD на основании среднего обменного курса Национального банка Республики Беларусь в 2018 году) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.