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Твигги. Как худощавая девочка из пригорода стала первой и самой дорогой супермоделью
Источник материала: СТВ
Блондинка с длинными кукольными ресницами и мальчишеской фигурой Твигги изменила мир моды 1960-х годов. В сентябре 2019 года первой супермодели исполнилось 70 лет.
Целое поколение хотело выглядеть как молодая британка, которую звали Лесли Хорнби. Хотя, по ее словам, моделинг никогда не был ее настоящим призванием.
Известность Твигги принесла ее необычная внешность. Из-за тощих рук и ног девушку из пригорода Лондона даже дразнили в школе.
Но когда модный лондонский парикмахер в 1966 году решился сделать 16-летней девушке смелую короткую стрижку и редактор Daily Mail назвала ее «Лицом 1966 года», жизнь британки изменилась навсегда.
Твигги буквально за одну ночь превратилась в первую в мире супермодель. Стрижка боб, большие глаза и накладные ресницы – своим внешним видом Твигги перечеркнула идеалы красоты 50-х годов. Пышные формы и кудрявые длинные волосы теперь были не в моде. После икон стиля – Мэрилин Монро, Софи Лорен и Брижит Бардо – новой звездой стала Твигги.
Твигги:
Внезапная слава и тот факт, что она воплотила образ эпохи, «удивил ее так же, как и всех остальных». Но на самом деле она прекрасно вписалась в молодежный дух времени конца 60-х. Особенно в своем родном городе – Лондоне.
Во всем мире женщины сидели на диетах и делали стрижки, чтобы быть похожими на Твигги. Под своим псевдонимом она стала иконой стиля целого поколения.
Твигги называли самой высокооплачиваемой моделью в мире. Несмотря на всю суматоху вокруг ее имени, за всю жизнь она никогда не была вовлечена в скандалы.
В 1970 году, всего через четыре года после ее появления в мире моды, Твигги поняла, что актерское мастерство и музыкальный бизнес привлекают ее больше, чем подиум. За роль в фильме «Приятель» она получила «Золотой глобус». На Бродвее девушка появилась в мюзикле «Мой единственный». «Это была самая потрясающая вещь, которую я делала», – говорит она.
Альбом песен «Romantically Yours», где модель поет свои любимые композиции, был выпущен в 2012 году. В промежутке между работой над ним она вошла в состав жюри ТВ-шоу «Топ-модель по-американски» вместе с Тайрой Бэнкс.
Уже более 30 лет Твигги замужем за актером Ли Лоусоном, вместе с которым они руководят продюсерской компанией.
Травля Твигги по поводу ее телосложения и обвинения в том, что она популяризировала анорексию, уже стихли. «Я всегда ела за двоих, но просто не набирала вес», – признавалась модель. Впервые она немного набрала вес и округлые формы после рождения дочери.
Твигги и по сей день связана с модой. С 2005 года она работает моделью для британской сети супермаркетов, а параллельно разрабатывает свою собственную коллекцию одежды.
Твигги:
Твигги ведет активный образ жизни и задействована во многих проектах.
«Моя жизнь полна событий. У меня много дел и я счастлива, когда мне удается провести время со своими близкими, особенно с дочерью Карли».
В настоящее время она работает над фильмом, телепроектом и даже готовит новый альбом.
Перевод материала, опубликованного в издании
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Блондинка с длинными кукольными ресницами и мальчишеской фигурой Твигги изменила мир моды 1960-х годов. В сентябре 2019 года первой супермодели исполнилось 70 лет. ...
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