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Истфак МГУ им. А.Кулешова отмечает 85-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно 85 лет назад в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова начали готовить историков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилейной датой свою альма-матер поздравил Президент. Александр Лукашенко – выпускник 1975 года. Сегодня факультет называется историко-филологическим.
Он один из крупнейших в вузе. Здесь занимается более 600 студентов. Своими знаниями делятся доценты, доктора и кандидаты наук, профессора и даже члены-корреспонденты Белорусской академии образования.
Денис Дук, ректор МГУ им. А.Кулешова:
Илья Зиновин, студент историко-филологического факультета МГУ им. А.Кулешова:
Основные направления научной деятельности факультета связаны с отечественной и всемирной историей, философией и религиоведением. Налажен выпуск учебных пособий и научно-методической литературы.
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Новости Беларуси. Ровно 85 лет назад в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова начали готовить историков, сообщили в программе Новости «24...
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