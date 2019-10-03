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В Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ушачском районе произошло ДТП с участием молоковоза и микроавтобуса.
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В результате аварии 22-летний водитель микроавтобуса и его 38-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в Ушачскую больницу. Специалисты проводят проверку по факту ДТП.
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Новости Беларуси. В Ушачском районе произошло ДТП с участием молоковоза и микроавтобуса. По информации УВД Витебского облисполкома, 3 октября около полудня...
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