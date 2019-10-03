В Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ушачском районе произошло ДТП с участием молоковоза и микроавтобуса.

По информации УВД Витебского облисполкома, 3 октября около полудня рядом с деревней Вацлавово водитель микроавтобуса Ford не выдержал дистанцию и столкнулся с молоковозом ГАЗ.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии 22-летний водитель микроавтобуса и его 38-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в Ушачскую больницу. Специалисты проводят проверку по факту ДТП.