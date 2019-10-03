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В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

04.10.2019 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Социальная реабилитация или бизнес. Как конкурировать на рынке продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями обсуждали  в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

В качестве примера послужило предприятие, которое выпускает более 300 наименований строительных изделий из латуни. Среди работников – почти 60 % людей с нарушением слуха. Для них завод – это возможность не только зарабатывать деньги, но и социализироваться.

В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

Предприятие получает от государства дополнительное финансирование, а также преференции по налогам и страховым взносам. Несмотря на это, заводу всё сложнее конкурировать на рынке, ведь ручной труд накладывает отпечаток на конечную стоимость продукции – цена на неё получается выше, чем на импортную, произведённую на автоматизированном оборудовании. А внедрение здесь машин-роботов повлечёт сокращение людей.

В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Если люди будут высвобождаться, то в этом регионе трудоустройства этим людям нет, потому что сегодня эти предприятия не создаются каждый день. И этих рабочих мест на других предприятиях просто нет. Это предприятие порядка 60 лет уже работает, очень большая практика, очень большая культура производства. Но для того, чтобы это предприятие сохранить, для того, чтобы его развивать, безусловно, здесь надо усилия всех.

В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Стоит вопрос о кооперации с промышленными предприятиями. К сожалению, в последнее время это стало несколько проблематичным, поскольку предприятия промышленности утратили связи с предприятиями инвалидов. И мы хотим вместе с Федерацией профсоюзов акцентировать этот вопрос.

В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

Предприятий, где работают люди с ограниченными возможностями, в нашей стране более 90. Сейчас обсуждается вопрос увеличения здесь количества обычных работников. Если ранее в штате должно было быть не менее 50 % людей, которые нуждаются в особых условиях, то сейчас речь идет только о 30. При этом предприятие по-прежнему будет получать льготы от государства, но сможет повысить производительность труда. Также речь шла о снижении цен для таких заводов на коммунальные услуги и земельный налог.

Люди в материале: Михаил Орда, Александр Румак
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Социальная реабилитация или бизнес. Как конкурировать на рынке продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями обсуждали  в...
 
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