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В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Социальная реабилитация или бизнес. Как конкурировать на рынке продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве примера послужило предприятие, которое выпускает более 300 наименований строительных изделий из латуни. Среди работников – почти 60 % людей с нарушением слуха. Для них завод – это возможность не только зарабатывать деньги, но и социализироваться.
Предприятие получает от государства дополнительное финансирование, а также преференции по налогам и страховым взносам. Несмотря на это, заводу всё сложнее конкурировать на рынке, ведь ручной труд накладывает отпечаток на конечную стоимость продукции – цена на неё получается выше, чем на импортную, произведённую на автоматизированном оборудовании. А внедрение здесь машин-роботов повлечёт сокращение людей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Предприятий, где работают люди с ограниченными возможностями, в нашей стране более 90. Сейчас обсуждается вопрос увеличения здесь количества обычных работников. Если ранее в штате должно было быть не менее 50 % людей, которые нуждаются в особых условиях, то сейчас речь идет только о 30. При этом предприятие по-прежнему будет получать льготы от государства, но сможет повысить производительность труда. Также речь шла о снижении цен для таких заводов на коммунальные услуги и земельный налог.
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В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями
Новости Беларуси. Социальная реабилитация или бизнес. Как конкурировать на рынке продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями обсуждали в...
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