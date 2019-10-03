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Родственники плакали от счастья. Режиссёр фильма «Дебют» о выдвижении на премию «Оскар»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Документальный фильм «Дебют» о театре в женской колонии выдвинут на премию «Оскар» от Беларуси. Режиссер картины – Анастасия Мирошниченко – призналась, что она никогда не думала об «Оскаре».
В интервью БЕЛТА режиссер
По словам Анастасии, она совсем была не в курсе, что ее картину выдвинули на «Оскар». Режиссер узнала об этом событии за пару часов до того, как информация появилась в СМИ. Саму премию Анастасия называет «другая Вселенная, о которой я никогда не думала. Хотя очень приятно, что мою картину выдвинули от страны».
Анастасия Мирошниченко:
Режиссер отметила, что продюсер очень хочет побороться за то, чтобы попасть в число пяти номинантов категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Он приложит максимум сил, чтобы о картине как можно больше узнали в Америке, даже собирается провести там рекламную кампанию», – добавляет Анастасия.
Фильм уже был отмечен призами на европейских кинофестивалях.
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Новости Беларуси. Документальный фильм «Дебют» о театре в женской колонии выдвинут на премию «Оскар» от Беларуси. Режиссер картины – Анастасия Мирошниченко –...
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