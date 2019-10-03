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В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot

04.10.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 4 октября днем на внутреннем кольце МКАД 48-летний водитель Mercedes перестраивался из третьей полосы во вторую и задел автомобиль Peugeot.  

В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В результате аварии Peugeot врезался в оградительное ограждение и опрокинулся.  

В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Специалисты проводят проверку по факту аварии.  

Летом на МКАД фургон врезался в «Газель». В результате ДТП пострадали два человека (читать далее).  

В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 4 октября днем на внутреннем...
 
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