В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 4 октября днем на внутреннем кольце МКАД 48-летний водитель Mercedes перестраивался из третьей полосы во вторую и задел автомобиль Peugeot.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии Peugeot врезался в оградительное ограждение и опрокинулся.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Специалисты проводят проверку по факту аварии.

Летом на МКАД фургон врезался в «Газель». В результате ДТП пострадали два человека ( читать далее ).



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома