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В ДТП на МКАД перевернулся легковой автомобиль Peugeot
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль.
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В результате аварии Peugeot врезался в оградительное ограждение и опрокинулся.
В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Специалисты проводят проверку по факту аварии.
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Новости Беларуси. На 51 километре МКАД из-за аварии перевернулся легковой автомобиль. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 4 октября днем на внутреннем...
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