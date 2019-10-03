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Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись

04.10.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись

Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, воспользовавшиеся возможностью пройти процедуру онлайн.

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Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Естественно, интернет-перепись позволяет гражданину удобно, в то время, когда у него действительно будет возможность, переписаться. Причем, гражданин может начать переписываться, заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить эту перепись. К нему не придет человек, он не будет свои личные данные называть другому человеку. Поэтому мы предоставляем именно возможность переписаться самостоятельно и назвать свои данные только нам, которые гарантируют их конфиденциальность.

Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись

У онлайн-переписи есть альтернатива. По всей стране сегодня открылись стационарные участки. Они будут доступны до конца октября. А начиная с 21 числа к кампании подключатся переписчики, которые будут посещать граждан на дому.

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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми внести свои данные в...
 
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