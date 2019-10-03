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Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, воспользовавшиеся возможностью пройти процедуру онлайн.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
У онлайн-переписи есть альтернатива. По всей стране сегодня открылись стационарные участки. Они будут доступны до конца октября. А начиная с 21 числа к кампании подключатся переписчики, которые будут посещать граждан на дому.
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Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми внести свои данные в...
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