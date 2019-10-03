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Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»

04.10.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»

Крупные контракты на поставку белорусской техники уже заключены. Готовы украинские предприятия и к совместной кооперации с белорусскими заводами. Среди предложений наконец-то реализовать договоренности с предыдущим руководством Украины. Восстановить судоходство по Днепру и развивать портовое хозяйство.

Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, если реализуем, то свое счастье Украина и Беларусь во многом могут найти здесь. Не там, за бугром, за границей далеко, а здесь. Все равно к тебе лучше будут относиться и к тебе быстрее придут, если ты сам что-то сможешь сделать. Мы это пережили, и мы готовы с нашей родной, братской Украиной пройти этот путь на более высоком уровне. Нам это очень выгодно.

Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»

Мы не скрываем: мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов.

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

Единственная просьба (извините, Владимир Александрович, что я это скажу, потому что у меня опыт работы с бывшими президентами): если договорились, давайте сделаем.

Президент Беларуси о ракетостроении: мы очень заинтересованы, чтобы Украина нам в этом помогла

До переговоров в широком формате – президенты провели встречу в узком составе. С глазу на глаз Александр Лукашенко и Владимир Зеленский общались более двух с половиной часов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
 
 
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Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24...
 
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