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Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупные контракты на поставку белорусской техники уже заключены. Готовы украинские предприятия и к совместной кооперации с белорусскими заводами. Среди предложений наконец-то реализовать договоренности с предыдущим руководством Украины. Восстановить судоходство по Днепру и развивать портовое хозяйство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не скрываем: мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов.
Единственная просьба (извините, Владимир Александрович, что я это скажу, потому что у меня опыт работы с бывшими президентами): если договорились, давайте сделаем.
До переговоров в широком формате – президенты провели встречу в узком составе. С глазу на глаз Александр Лукашенко и Владимир Зеленский общались более двух с половиной часов.
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Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24...
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