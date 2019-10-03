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Минск готов принять встречу высокого уровня "Восточного партнерства" в любые сроки

04.10.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы "Восточного партнерства" и готова принять ее у себя в любые сроки, заявилагентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым", – сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил,  что "в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки".


Ранее в представительстве ЕС сообщили, что "встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированная на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладывается из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной". Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы "Восточного партнерства" и готова принять ее у себя в любые сроки, заявилагентству...
 
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