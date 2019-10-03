ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус «Белкоммунмаш» представлен на выставке в Великобритании

04.10.2019 18:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Презентация электробуса модели E4200P производства «Белкоммунмаша» состоялась на выставке Coach and Bus UK 2019 в Бирмингеме (Великобритания) 3 октября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на твиттер Посольства Беларуси в Великобритании.


 

Электробус вмещает 84 человека, в нем 25 сидячих мест и два места для инвалидов-колясочников. Машина оснащена технологией сверхбыстрой зарядки: 7–8 минут и электробус может проехать еще 20 км. Срок службы батареи составляет 10 лет. Руль в этой модели транспортного средства разместили с правой стороны.

 

По завершении выставки электробус передадут властям Ноттингема для проведения опытной эксплуатации в течение трех месяце.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация электробуса модели E4200P производства «Белкоммунмаша» состоялась на выставке Coach and Bus UK 2019 в Бирмингеме (Великобритания) 3 октября,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мама расплакалась, когда узнала». Истории пар, поженившихся после долгой дружбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика