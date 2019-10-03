ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России нашли уникальный алмаз-матрешку

04.10.2019 17:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Якутии добыли алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Как рассказали в компании «Алроса», уникальный камень добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате.

Специалисты компании утверждают, что такой «алмаз-матрешка» — первый случай за всю историю мировой добычи. Камень весит 0,62 карата, вес внутреннего кристалла отдельно оценили в 0,02 карата.


Замдиректора научно-исследовательского геологического предприятия «Алросы» Олег Ковальчук выдвинул две основные гипотезы появления такого камня:

- В процессе роста алмаз был захвачен другим минералом, который затем растворился, образовав пустоты;

- Алмаз рос настолько быстро, что появилась прослойка поликристаллического вещества, которая также затем растворилась, образовав пустоты.

Будет ли уникальный камень выставлен на продажу, не уточняется.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Якутии добыли алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Как рассказали в компании «Алроса», уникальный камень добыли на Нюрбинском...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно обсудили, как повысить конкурентоспособность продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика