В России нашли уникальный алмаз-матрешку

Специалисты компании утверждают, что такой «алмаз-матрешка» — первый случай за всю историю мировой добычи. Камень весит 0,62 карата, вес внутреннего кристалла отдельно оценили в 0,02 карата.









Замдиректора научно-исследовательского геологического предприятия «Алросы» Олег Ковальчук выдвинул две основные гипотезы появления такого камня:





- В процессе роста алмаз был захвачен другим минералом, который затем растворился, образовав пустоты;





- Алмаз рос настолько быстро, что появилась прослойка поликристаллического вещества, которая также затем растворилась, образовав пустоты.





Будет ли уникальный камень выставлен на продажу, не уточняется.