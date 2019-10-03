Уголовное дело за фильм на Youtube

Так, фильм "Грань-2019" за короткий срок набрал свыше 200 тысяч просмотров и более 1500 комментариев.





Но есть и другая сторона у такой популярности: против Павла хотят возбудить уголовное дело.





Какие основания могут быть у правоохранительных органов для уголовного преследования ютуб-блогера?





Возможно ли такое, что Спирин кого-то обвинил безосновательно? Готов ли ютуб-блогер страдать за правду?





Еврорадио отвечает ютуб-блогер Павел Спирин. На эти и другие вопросы в прямом эфиреотвечает ютуб-блогер







