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Уголовное дело за фильм на Youtube

04.10.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фильм видеоблогера Павла Спирина "Отчим" набрал почти миллион просмотров на Youtube. Не менее популярны и другие его ролики.

Уголовное дело за фильм на Youtube
Так, фильм "Грань-2019" за короткий срок набрал свыше 200 тысяч просмотров и более 1500 комментариев. 

Но есть и другая сторона у такой популярности: против Павла хотят возбудить уголовное дело.

Какие основания могут быть у правоохранительных органов для уголовного преследования ютуб-блогера? 

Возможно ли такое, что Спирин кого-то обвинил безосновательно? Готов ли ютуб-блогер страдать за правду?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает ютуб-блогер Павел Спирин.
 
 
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Фильм видеоблогера Павла Спирина "Отчим" набрал почти миллион просмотров на Youtube. Не менее популярны и другие его ролики.
 
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