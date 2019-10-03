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Лукашенко в Житомире всех рассмешил
Источник материала: Партизан
Выступая перед участниками форума регионов Беларуси и Украины он оговорился и назвал Украину Россией.
Когда на это обратил внимание президент Украины, Лукашенко сказал, что испугался, что назвал Зеленского "Владимиром Владимировичем" (так зовут Путина - прим. БП).
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Выступая перед участниками форума регионов Беларуси и Украины он оговорился и назвал Украину Россией.
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