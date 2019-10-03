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Владимир Мацкевич пикетирует около стен Витебского СИЗО

04.10.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский пенсионер и потенциальный кандидат в депутаты Владимир Мацкевич устроил предвыборный пикет под стенами витебского следственного изолятора. По мнению Мацкевича, вся наша страна превратилась в одну большую тюрьму, а все граждане - в ее узников.


Владимир Мацкевич. Фото: "Витебская Весна".

"Так где же еще собирать подписи, если не под стенами тюрьмы?" - цитирует слова пикетчика "Витебская Весна".

Владимир Мацкевич - самовыдвиженец по Витебскому-Железнодорожному избирательному округу №19. По его словам, у него давнее и принципиальное противостояние с местными чиновниками, милицейскими начальниками и руководством Железнодорожного района. В течение многих лет Мацкевич борется за свои права.

Зарегистрировавшись в качестве потенциального кандидата, мужчина хочет не только говорить людям о насущных проблемах, но и "напрячь по полной программе" местных чиновников.


Пенсионер ходит собирать подписи и по квартирам витебчан. Рассказывает, что горожане очень запуганы и боятся ставить подписи за человека, который открыто выступает против властей. Говорит, что наиболее запуганы мужчины: боятся открыто высказывать своё мнение, дабы не потерять работу.

По мнению Владимира, в условиях отсутствия свободы слова, реальных гражданских прав и демократических институтов в нашей стране, тюрьма на самом деле стала тем символом, который наиболее четко характеризует эти выборы.
 
 
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Витебский пенсионер и потенциальный кандидат в депутаты Владимир Мацкевич устроил предвыборный пикет под стенами витебского следственного изолятора. По мнению...
 
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