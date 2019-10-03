Минздрав: эпидемии гриппа в Беларуси не будет, если вакцинация пройдет успешно

"Я надеюсь, если она (кампания по вакцинации от гриппа - ИФ) пройдет успешно, то эпидемии гриппа в этом году не будет", - заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник журналистам.









По его словам на сегодня вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам.





Министр напомнил, что в прошлом году эпидемии гриппа в Беларуси также не было. "Прошлый год мы прошли, по сути, без эпидемии гриппа, у нас был достигнут высокий уровень вакцинации", - сказал он.



