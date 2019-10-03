Лукашенко на первой встрече с Зеленским выступил за братские отношения с Украиной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский впервые провели встречу. Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир для участия в форуме регионов , сообщает «МИР 24».

В соседнюю страну белорусский лидер прилетел на вертолете. В аэропорту его тепло встретили. Белорусская делегация – многочисленная, это полторы тысячи человек. Официальная часть началась с переговоров тет-а-тет.

«Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», – сказал Лукашенко.

Зеленский начал переговоры со слов приветствия на русском языке, а затем перешел на украинский. Он отметил, что даже так главы государств понимают друг друга.

В Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей. На форуме представили также образцы продукции совместного производства.