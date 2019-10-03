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Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

04.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

Дружный педколлектив района принимали работники Дотишской школы

Звуки музыки наполнили центральную улицу агрогородка Дотишки. Под школьные мотивы гости по красной дорожке в приподнятом настроении заходили в школу. Прежде, чем войти в уютный, со вкусом украшенный актовый зал, каждый сорвал листочек с «дерева желаний» и узнал, что его ждет в ближайшем будущем. Не было отбоя и у желающих запечатлеть себя со знакомыми и друзьями на память у импровизированной фотозоны.


Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

Позывные звуки нового дотишского телеканала позвали всех за искусно сервированные столики. Почетное право открыть телеканал было предоставлено председателю райисполкома Николаю Аркадьевичу  Розуму и начальнику отдела образования Валентине Винцентовне Люленко. И вот настало время вещания. Одна передача сменяла другую. В них рассказывалось о лучших учителях района, были добрые пожелания с праздником. Видеослово к коллегам адресовали бывшие директора Дотишской, Осиповской и Конвелишской школ — Станислав Александрович Грудо, Валентина Станиславовна Шловенец и Бронислав Юльянович Чапля. В унисон звучали трогательные слова в адрес коллег от бывшего завуча по учебной работе Беняконской школы Янины Иосифовны Протасевич.


Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

В честь Дня учителя заслуженные награды получили работники сферы образования района. Грамоты Министерства образования удостоена заместитель директора по учебной работе Вороновской школы Зоя Ивановна Щербо, Почетной грамоты главного управления образования облисполкома — заместитель директора по учебной работе Вороновской школы Наталья Альбертовна Чернышева и учитель истории Дотишской школы Леонид Николаевич Рышкевич. Грамота райисполкома вручена заместителю директора по учебной работе Радунской школы Ирине Брониславовне Миляевой, учителю русского языка и литературы Дотишской школы Люции Антоновне Троцкой и учителю-дефектологу ЦКРОиР Терезе Янушевне Ромейко. Благодарность председателя райисполкома объявлена учителю химии Беняконской школы Владимиру Анатольевичу Вусику. Благодарственным письмом председателя райсовета депутатов награждены учителя начальных классов Погородненской и Больтишской школ — Ольга Станиславовна Будревич и Надежда Владиславовна Радюль. Почетной грамотой Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки — директора Жирмунской и Полецкишской школ Сергей Семенович Корда и Валентина Ивановна Кироль, общественный инспектор по охране труда Полецкишской школы Елена Зыгмундовна Пожарицкая и председатель первички профсоюза Конвелишского УПК Елена Антоновна Савуль. Благодарность центрального республиканского комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки объявлена председателю первички профсоюза Дотишской школы Гражине Марьяновне Цыронок, районного объединения профсоюзов — председателю первички профсоюза Пелясской школы Олег Александрович Неделько и заведующий сектором общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы отдела образования Людмиле Станиславовне Салманович.


Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

Отличное настроение всем создал приглашенный театр-студия иллюзий из Гродно.


Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)
Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
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Дружный педколлектив района принимали работники Дотишской школы Звуки музыки наполнили центральную улицу агрогородка Дотишки. Под школьные мотивы гости по...
 
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