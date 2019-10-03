Накануне Дня учителя педагоги Вороновщины отметили свой профессиональный праздник (Фото)

Источник материала: Вороновская газета





Дружный педколлектив района принимали работники Дотишской школы

Звуки музыки наполнили центральную улицу агрогородка Дотишки. Под школьные мотивы гости по красной дорожке в приподнятом настроении заходили в школу. Прежде, чем войти в уютный, со вкусом украшенный актовый зал, каждый сорвал листочек с «дерева желаний» и узнал, что его ждет в ближайшем будущем. Не было отбоя и у желающих запечатлеть себя со знакомыми и друзьями на память у импровизированной фотозоны.



















































Позывные звуки нового дотишского телеканала позвали всех за искусно сервированные столики. Почетное право открыть телеканал было предоставлено председателю райисполкома Николаю Аркадьевичу Розуму и начальнику отдела образования Валентине Винцентовне Люленко. И вот настало время вещания. Одна передача сменяла другую. В них рассказывалось о лучших учителях района, были добрые пожелания с праздником. Видеослово к коллегам адресовали бывшие директора Дотишской, Осиповской и Конвелишской школ — Станислав Александрович Грудо, Валентина Станиславовна Шловенец и Бронислав Юльянович Чапля. В унисон звучали трогательные слова в адрес коллег от бывшего завуча по учебной работе Беняконской школы Янины Иосифовны Протасевич.



































В честь Дня учителя заслуженные награды получили работники сферы образования района. Грамоты Министерства образования удостоена заместитель директора по учебной работе Вороновской школы Зоя Ивановна Щербо, Почетной грамоты главного управления образования облисполкома — заместитель директора по учебной работе Вороновской школы Наталья Альбертовна Чернышева и учитель истории Дотишской школы Леонид Николаевич Рышкевич. Грамота райисполкома вручена заместителю директора по учебной работе Радунской школы Ирине Брониславовне Миляевой, учителю русского языка и литературы Дотишской школы Люции Антоновне Троцкой и учителю-дефектологу ЦКРОиР Терезе Янушевне Ромейко. Благодарность председателя райисполкома объявлена учителю химии Беняконской школы Владимиру Анатольевичу Вусику. Благодарственным письмом председателя райсовета депутатов награждены учителя начальных классов Погородненской и Больтишской школ — Ольга Станиславовна Будревич и Надежда Владиславовна Радюль. Почетной грамотой Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки — директора Жирмунской и Полецкишской школ Сергей Семенович Корда и Валентина Ивановна Кироль, общественный инспектор по охране труда Полецкишской школы Елена Зыгмундовна Пожарицкая и председатель первички профсоюза Конвелишского УПК Елена Антоновна Савуль. Благодарность центрального республиканского комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки объявлена председателю первички профсоюза Дотишской школы Гражине Марьяновне Цыронок, районного объединения профсоюзов — председателю первички профсоюза Пелясской школы Олег Александрович Неделько и заведующий сектором общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы отдела образования Людмиле Станиславовне Салманович.







































































































































































Отличное настроение всем создал приглашенный театр-студия иллюзий из Гродно.



























































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.