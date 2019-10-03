Хор ветеранов труда «Земляки» отметил 10-летие своего творческого пути

Источник материала: Вороновская газета





История коллектива началась в 2009 году, когда на базе Вороновского территориального центра социального обслуживания населения любители хорового пения объединились в коллектив с поэтическим названием «Вдохновение». В этот же год состоялся и первый концерт, а уже на следующий — был и первый творческий успех — диплом второй степени на конкурсе инвалидов в рамках XXI Славянского базара в Витебске. Спустя пару лет, получив уже «прописку» в районном центре культуры и народного творчества, коллектив получил и новое имя — «Земляки». С этого времени хор достойно выступает на разных сценических площадках в районе, области и республике, является постоянным участником творческих конкурсов и фестивалей. Но, пожалуй, самую большую популярность, авторитет и признание его участники заслужили на Вороновщине.

Поэтому неудивительно, что на состоявшийся 1 октября юбилейный концерт пришло немало поклонников и почетных гостей, чтобы поздравить любимый коллектив со знаменательной датой.







































— Так уж совпало, что юбилей хора мы празднуем одновременно с Днем пожилых людей, к которым относятся и участники нашего коллектива, — приветствовала хористов председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич. — Говорю нашего, потому что «Земляки» — это визитная карточка района. 10-летний юбилей — это только начало всех начал. Тем не менее, за плечами участников хора уже немалый опыт выступления на сцене, искренняя преданность народным традициям и культуре вороновского края. Для нас это неоценимый пример активной жизненной позиции людей «золотого возраста». Мы преклоняемся перед вашим жизненным опытом и мудростью, восхищаемся профессионализмом. Оставайтесь такими же молодыми душой, целеустремленными, не останавливайтесь на достигнутом. Крепкого вам здоровья, и пусть не угасает ваш творческий запал.

Очень кстати пришелся коллективу и подарок от райисполкома и райсовета депутатов — фотоаппарат, что даст возможность запечатлеть в снимках самые яркие моменты своей дальнейшей творческой жизни. Этому будет способствовать и моральный стимул — Почетная грамота сектора культуры райисполкома, которую вручил заведующий сектором Георгий Гагарин. Много теплых слов в адрес участников хора-юбиляра высказала председатель районной ветеранской организации Нелли Пушненкова. Она же вручила Почетную грамоту художественному руководителю и дирижеру хора Александру Матюку. Директор ТЦСОН Антонина Эйсмонт пожелала коллективу творческого долголетия и зрительской любви.























А она, любовь зрителей, чувствовалась в дружных аплодисментах на протяжении всего большого юбилейного концерта. Патриотические, лирические и шуточные, белорусские и русские песни трогали сердца людей. Вместе с участниками хора мы в мыслях проходили по военным дорогам, темной ночью в землянках глядели на огонь в печурке, ждали привета от Катюши, встречали День Победы… А также вспоминали свою родную деревеньку, ехали с Ясем на коне, любовались цветущей калиной и просили совета у кудрявой рябинушки… Очень богатый репертуар, профессиональное исполнение под аккомпанемент народного ансамбля народных инструментов «Гарэзлівыя струны» под руководством Ирины Житкевич.

Думаю, не ошибусь, если ли скажу, что многим из зрителей после увиденного концерта захочется присоединиться к этому коллективу — истинному пропагандисту хорового искусства. Потому что занятие пением и совместное времяпровождение с единомышленниками, как признались в блиц-интервью Виктор Макарчик, Галина Ковальчис и Галина Турчинская, это продолжение молодости, бодрое настроение, возможность не замыкаться в четырех стенах, а полноценно жить, общаться и приносить радость людям.



















— Молодцы, выступили хорошо, — похвалил коллег по сцене Александр Матюк. — А еще хочется поблагодарить совет районной ветеранской организации в лице Нелли Казимировны, руководство района за постоянное внимание и помощь нашему коллективу. Спасибо администрации Вороновской детской школы искусств за возможность постоянно проводить репетиции.

Спасибо и вам, «Земляки», за то, что своим талантом дарите нам хорошее настроение и песни — духовную опору в жизни. Здоровья, сценического долголетия и скорейшего присуждения хору ветеранов звания «НАРОДНЫЙ».

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.