Под Брестом женщина на Ford влетела в мелиоративный канал. Она в реанимации

Источник материала: Tut.by

Женщина-водитель получила серьезные травмы в аварии в Брестском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось утром 4 октября. По предварительной информации, 60-летний водитель Ford двигалась по трассе Н435 в направлении деревни Раковица. На 4-м километре дороги женщина не справилась с управлением и выехала на левую по ходу движения обочину, после чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.





В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.