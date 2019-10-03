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Под Брестом женщина на Ford влетела в мелиоративный канал. Она в реанимации

04.10.2019 20:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина-водитель получила серьезные травмы в аварии в Брестском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось утром 4 октября. По предварительной информации, 60-летний водитель Ford двигалась по трассе Н435 в направлении деревни Раковица. На 4-м километре дороги женщина не справилась с управлением и выехала на левую по ходу движения обочину, после чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.


В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
 
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Происшествие случилось утром 4 октября на трассе Н435.
 
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