Источник материала: Soligorsk News



Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by.

Реконструкция второго спального корпуса на территории санатория «Березка», где генеральным подрядчиком выступает ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», подходит к концу. Бригадами специализированного отделочного управления № 137 ведутся отделочные работы. Срок сдачи объекта – октябрь 2019 года.

К реконструкции специалисты стройтреста № 3 приступил 21 апреля. Основная цель – создание максимально комфортных условий для отдыхающих. В ходе первой очереди реконструкции санаторий «Берёзка» были существенно модернизированы и построены заново такие объекты, как спальные и лечебные корпуса, фитнес-центр, выполнено благоустройство территории. Восторженные отзывы отдыхающих, в том числе и иностранцев, не заставили себя ждать.



Что представляет реконструкция на сегодняшний день, рассказывает начальник участка СУ-137 Александр Станиславович Вансович.















«Основной фронт работ – отделочные на внутренней части корпуса. Это штукатурные и малярные работы, например, облицовка санузлов, оклейка стен стеклообоями, укладка паркетной доски. Делаем всё по порядку, сначала полностью первый этаж, все работы, потом переходим на второй и так дальше. Работы на первом этаже завершены на 90%.



Основная цель реконструкции спального корпуса – увеличение его площади и повышение комфортабельности. Отличные условия пребывания в номерах будут достигнуты в том числе за счёт эстетичных материалов — декоративной итальянской штукатурки, паркетной доски наилучшего качества, немецких виниловых обоев, а также дизайнерских 3-D панелей на 4 этаже.















От СУ-137 в работах задействовано около 70 человек – маляры, плотники, плиточники и штукатуры. Дополнительно на субподряде работает порядка 25 человек».



Напомним, согласно проекту строительства увеличена площадь помещения за счёт 4 этажа, где будут располагаться номера повышенной комфортности с красивыми витражными выходами. Дополнительная площадь даст возможность расположить больше отдыхающих. Также будут установлены панорамные окна от пола до потолка, что позволит отдыхающим, насладится живописным видом из апартаментов.



В “Березке” действительно есть на что посмотреть. Внутри самого спального корпуса сооружен эксплуатируемый подвал, спелеокомната, не выходя из спального корпуса можно воспользоваться спа-процедурами.



Фасадные работы ведут СУ-55, СУ-123, СУ-95, СУ-122 стройтреста № 3″.















Напомним, проектом строительства предусмотрено увеличение площади второго спального корпуса за счёт 4 этажа, где будут располагаться номера повышенной комфортности с красивыми витражными выходами. Дополнительная площадь даст возможность расположить больше отдыхающих. Также будут установлены панорамные окна от пола до потолка, что позволит отдыхающим насладиться живописным видом из апартаментов.



В “Березке” действительно есть на что посмотреть, а главное созданы все условия для лечения и отдыха.



ИСТОЧНИК: сетевое издание str3.by .