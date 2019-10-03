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Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.

04.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 сентября 2019 21:28 1497

Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by.

Реконструкция  второго спального корпуса на территории санатория «Березка», где генеральным подрядчиком выступает ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», подходит к концу. Бригадами специализированного отделочного управления № 137 ведутся отделочные работы. Срок сдачи объекта – октябрь 2019 года.

Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.

К реконструкции специалисты стройтреста № 3 приступил 21 апреля. Основная цель – создание максимально комфортных условий для отдыхающих. В ходе первой очереди реконструкции санаторий «Берёзка» были существенно модернизированы и построены заново такие объекты, как спальные и лечебные  корпуса, фитнес-центр, выполнено благоустройство территории. Восторженные отзывы отдыхающих, в том числе и иностранцев, не заставили себя ждать.

Что представляет реконструкция на сегодняшний день, рассказывает начальник  участка СУ-137 Александр Станиславович Вансович.

Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.
Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.
Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.

«Основной фронт работ – отделочные на внутренней части корпуса. Это штукатурные и малярные работы, например, облицовка санузлов, оклейка стен стеклообоями, укладка паркетной доски. Делаем всё по порядку, сначала полностью первый этаж, все работы, потом переходим на второй и так дальше. Работы на первом этаже завершены на 90%.

Основная цель реконструкции спального корпуса – увеличение его площади и повышение комфортабельности. Отличные условия пребывания в номерах будут достигнуты в том числе за счёт эстетичных материалов — декоративной итальянской штукатурки, паркетной доски наилучшего качества, немецких виниловых обоев, а также дизайнерских 3-D панелей на 4 этаже.

Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.
Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.
Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.

От СУ-137 в работах задействовано около 70 человек – маляры, плотники, плиточники и штукатуры. Дополнительно на субподряде работает порядка 25 человек».

Напомним,  согласно проекту строительства увеличена площадь помещения за счёт 4 этажа, где будут располагаться номера повышенной комфортности с красивыми витражными выходами. Дополнительная площадь даст возможность расположить больше отдыхающих. Также будут установлены панорамные окна от пола до потолка, что позволит отдыхающим, насладится живописным видом  из апартаментов.

В “Березке” действительно есть на что посмотреть. Внутри самого спального корпуса сооружен эксплуатируемый подвал,  спелеокомната, не выходя из спального корпуса можно воспользоваться спа-процедурами.

Фасадные работы ведут СУ-55, СУ-123, СУ-95, СУ-122 стройтреста № 3″.

Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.
Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.
Реконструкция 2-го спального корпуса санатория «Берёзка» близится к завершению.

Напомним,  проектом строительства предусмотрено увеличение площади второго спального корпуса за счёт 4 этажа, где будут располагаться номера повышенной комфортности с красивыми витражными выходами. Дополнительная площадь даст возможность расположить больше отдыхающих. Также будут установлены панорамные окна от пола до потолка, что позволит отдыхающим насладиться живописным видом  из апартаментов.

В “Березке” действительно есть на что посмотреть, а главное созданы все условия для лечения и отдыха.

ИСТОЧНИК: сетевое издание str3.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 сентября 2019 21:28 1497 Реконструкция 2-го спального корпуса санатория...
 
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