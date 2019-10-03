В Ушачском районе микроавтобус «догнал» молоковоз: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы различной степени тяжести при столкновении грузовика и микроавтобуса под Ушачами. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации ГАИ, авария произошла днем 3 октября вблизи деревни Вацлавово. 22-летний водитель Ford Transit ехал по трассе Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди ГАЗ, которым управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.