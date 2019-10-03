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В Ушачском районе микроавтобус «догнал» молоковоз: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы различной степени тяжести при столкновении грузовика и микроавтобуса под Ушачами. Об этом
По информации ГАИ, авария произошла днем 3 октября вблизи деревни Вацлавово. 22-летний водитель Ford Transit ехал по трассе Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди ГАЗ, которым управлял 34-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.
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Авария произошла днем 3 октября вблизи деревни Вацлавово
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